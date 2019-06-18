Появившаяся в списке кандидатов нардепы от партии Святослава Вакарчука "Голос" Ярина Ясиневич, жена директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, решила отказаться от участия в выборах. Об этом она написала на своей странице в соцсети.

"Я решила не идти в депутаты по списку Голоса. Спасибо Святославу Вакарчуку за доверие и очередное приглашение к сотрудничеству. Спасибо всем, кто меня поддержал в решении выдвигаться и понял решение сняться. Я это высоко ценю и оправдаю доверие, оставаясь активной в общественной сфере", - написала Ярина Ясиневич.



Автор поста уверена, что Украина возвращается домой - в Европу.

"Теперь - это ответственность тех, кто начал и продолжит изменения, кто увидит новые горизонты после 5 лет реформ и определит следующие приоритеты. Впрочем, как им удастся в парламенте, зависит и от каждого из нас. Нет иллюзий относительно нового состава Верховной Рады, но есть вера в лучшее будущее и готовность многих людей для этого преданно работать", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщила экс-министр Юстиции Украины Елена Лукаш, Ясиневич тесно связана с семьей Вакарчука. Жена Вятровича была помощником лидера "Океана Эльзы", когда тот недолго был нардепом от "Нашей Украины".

Также мы сообщали, что Владимир Вятрович также собирается баллотироваться в Раду. Он идет под номером 25 в списке партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность".