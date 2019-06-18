Ветеран АТО и блогер-волонтер Олег Болдырев, который известен под псевдонимом Мартин Брест, сообщил, что покинул список кандидатов от "Европейской солидарности" на парламентских выборах. Об этом он сообщил в Facebook 16 июня.

В своем сообщении Мартин Брест заметил, что сделал это "в силу личных убеждений", однако позднее выяснилась подоплека. Дело в том, что ветеран обижен на руководство партии за то, что его поставили в непроходную часть списка. В комментариях к посту он пояснил, что соответствующее решение принял после праймериза, по результатам которого "предпочтение" отдали нардепу Татьяне Черновол.

Фото: facebook.com

По оценкам социологов, партия Порошенко может получить до 30 мандатов, в то время как Мартин Брест был опущен на заведомо непроходное 48 место.

Под постом развернулось бурное обсуждение поступка Бреста. Так, военнослужащий 10-й горно-штурмовой бригады Глеб Бабич, который входит в список "Европейской солидарности", выразил сожаление из-за ухода Бреста, на что тот ему ответил взаимностью.

Фото: facebook.com

"Ведь надо было свалить с работы… полтора месяца вести компанию для того, чтобы у Тани Черновол было больше шансов войти еще раз в парламент. Да?", - пишет Брест в ответ на комментарий о том, что его решение неправильное.

Фото: facebook.com

В комментариях отметилась и вице-спикер, кандидат в нардепы от "Европейской солидарности" Рады Ирина Геращенко. Она заявила, что руководство партии проверяет всех кандидатов и список может изменится, а Бреста все еще хотят видеть в политсиле.

"Четкая позиция партии – дать воякам (ветеранам АТО – прим. ред.) 37-43-48-54, с обоснованием "так надо". Только у вас я увидел желание бороться за всех. Я же внимательно в пятницу смотрел и слушал. Всем по*еру, кроме вас. Половина вообще не понимает, нахр*на мы нужны. Партия во мне не заинтересована, она это показала", - ответил Брест на слова Геращенко.

Фото: facebook.com

Блогер подчеркнул, что несмотря на выход из партии он и в дальнейшем будет поддерживать экс-президента Петра Порошенко.

Мартин Брест. Фото: meta.ua

Напомним, что ранее были озвучены первые 50 фамилий списка партии Порошенко.

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