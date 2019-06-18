Стратегия "Укрзализныци" до 2023 года учитывает возможность восстановления прекращенного в марте 2017 года ж/д сообщения с Донецкой и Луганской областями. Об этом сообщает  Liga.net со ссылкой на еще не опубликованный документ, который Кабинет Министров Украины утвердил 12 июня.

Если запрет отменят, объем перевозки угля в Донецкий и Луганский регионы в 2021 году составит 40% (от показателей 2016 года), железной руды - 30%, черных металлов - 15%.

Прогнозируют, что к 2030 году объемы перевозок увеличатся вдвое.

Также стратегия "Укрзализныци" описывает политику компании на несколько лет вперед - от организации перевозок и обновления парка до уровня зарплат сотрудников и безопасности движения. Для ее выполнения дополнительно будут разрабатывать множество законов, постановлений и приказов.

Ранее "Страна" писала о том, что правительство утвердило новый состав правления Укрзализныци.

Также мы сообщали, что двое чиновников "Укрзализныци" попались на вымогательстве 270 тысяч.

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!