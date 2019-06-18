Стратегия "Укрзализныци" до 2023 года учитывает возможность восстановления прекращенного в марте 2017 года ж/д сообщения с Донецкой и Луганской областями. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на еще не опубликованный документ, который Кабинет Министров Украины утвердил 12 июня.

Если запрет отменят, объем перевозки угля в Донецкий и Луганский регионы в 2021 году составит 40% (от показателей 2016 года), железной руды - 30%, черных металлов - 15%.

Прогнозируют, что к 2030 году объемы перевозок увеличатся вдвое.

Также стратегия "Укрзализныци" описывает политику компании на несколько лет вперед - от организации перевозок и обновления парка до уровня зарплат сотрудников и безопасности движения. Для ее выполнения дополнительно будут разрабатывать множество законов, постановлений и приказов.

Ранее "Страна" писала о том, что правительство утвердило новый состав правления Укрзализныци.

Также мы сообщали, что двое чиновников "Укрзализныци" попались на вымогательстве 270 тысяч.