Сегодня, 18 июня, бывший председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов (2010-2014) подал документы в ЦИК. Он будет баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарной системе как самовыдвиженец на 212 округе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Киев - мой город, живу на Дарнице и не могу молча наблюдать, как оно утопает в коррупции и бесхозяйственности. Именно поэтому я решил отбросить политические предпочтения и баллотироваться в Верховную Раду... Я с честью буду представлять интересы дарничан в парламенте. Достаточно разговоров, время закатать рукава!" - написал он.

Напомним, Попов в 1982 году окончил Тюменский инженерно-строительный институт (факультет промышленное и гражданское строительство) и военную кафедру по специальности инженер-строитель. Женат, есть дочь и сын.

С 1987 по 1991 год он проходил службу в КГБ УССР, с 1991 по 1993 - в СБУ Украины. Является подполковником запаса СБУ.

С 1994 по 2006 год — городской голова и председатель городской рады города Комсомольск Полтавской области.

В 2007 году — заместитель министра архитектуры, строительства и ЖКХ Украины.

В 2007 и в 2010 годах - министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины.

С 18 декабря 2007 по 11 марта 2010 года - депутат Верховной Рады Украины VI созыва (от Партии регионов). В июне 2010 года назначен первым заместителем главы КГГА, а с 16 ноября 2010 года — главой Киевской городской государственной администрации.

14 декабря 2013 года отстранён от должности главы Киевской городской государственной администрации в связи с подозрением в причастности к нарушению конституционных прав граждан на Майдане в ночь на 30 ноября. Уволен с должности 25 января 2014 года. После отстранения Александра Попова от должности 14 декабря 2013 года до назначения Владимира Макеенко 25 января 2014 года обязанности главы Киевской городской государственной администрации выполнял Анатолий Голубченко.

Фото: facebook.com/alexsandr.popov.info

Как сообщала "Страна", в ЦИК зарегистрировали кандидатами на выборы в Раду еще сотню мажоритарщиков.

Напомним, Синод ПЦУ запретил своим священникам баллотироваться в Верховную Раду.

Также "Страна" сообщала, как на мажоритарных округах массово появляются клоны "Слуги народа".