Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила обезвоживанием свое болезненное состояние в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает MK.

Инцидент произошел днем во вторник, 18 июня, когда в жаркую погоду они стояли на солнце, а военный оркестр играл гимны. Меркель сложила руки перед собой и казалось, не могла удержать свое тело от дрожи. После гимна Германии канцлер выглядела лучше. Она быстро зашла по красной дорожке с Зеленским в здание, останавливаясь, чтобы поздравить военный оркестр

"Я выпила несколько бутылок воды, чувствую себя очень хорошо", - заявила Меркель на итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о самочувствии.

Видео: youtube.com/Sputnik на русском

Как сообщала "Страна", Меркель пообещала, что Германия не прекратит антироссийские санкции до возвращения Крыма Украине. Ранее Зеленский и Меркель пожали друг другу руки.

Напомним, что обнародована программа визита президент Украины Зеленского в Берлин.