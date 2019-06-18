Уже в начале осени 2019 вопрос взаимодействия властей Украины с МВФ станет критически важным. Об этом говорится в обнародованном пресс-службой НБУ отчете о финансовой стабильности за июнь 2019 года.

"Критически важным является дальнейшее получение кредитных средств от МВФ и других официальных кредиторов. Пауза в выполнении программы фонда критична для финансовой стабильности. В начале осени, после парламентских выборов и формирования нового правительства, продолжение сотрудничества с МВФ станет ключевым", - предупреждают в НБУ.

Кроме того, считают в Нацбанке, целесообразным будет начало новой долгосрочной программы сотрудничества с МВФ.

"Учитывая амбициозную программу реформ, согласованную с МВФ, и все еще высокую уязвимость экономики к внешним рискам, целесообразным представляется начало новой долгосрочной программы сотрудничества с МВФ, вероятно еще до завершения срока текущей программы “Стенд-бай”, - говорится в отчете.

Как отмечают в НБУ, объемы международных резервов на начало июня 2019 года составили 19,4 млрд долларов. По текущему прогнозу Национального банка, при условии сохранения сотрудничества с международными финансовыми организациями, доступа к международным рынкам капитала и интереса иностранных инвесторов к ОВГЗ в гривне, в 2019-2021 годах объем международных резервов будет балансировать в диапазоне 21-22 млрд долларов.

При этом за пять месяцев 2019 года объемы международных резервов Украины снизились на 1,4 млрд долларов из-за высоких выплат по внешним обязательствам. Выплаты по внешнему долгу в 2019-20 годах будут нарастать.

Как сообщала "Страна", банкиры предупредили, как будет расти курс доллара. За первую половину дня американская валюта подешевела до 26,39 грн./$, но после обеда подскочила вверх. Говорят, что это произошло из-за покупок НБУ: в банке приобретали валюту именно по этому курсу.

С 10 по 14 июня представители НБУ начали наращивать покупки доллара на межбанковском валютном рынке Украины $135,1 млн, что на 31,5% больше, чем неделей ранее ($102,7 млн).

Ранее в НБУ предупредили о надвигающемся финансовом кризисе. По словам первого заместителя главы Совета НБУ Тимофея Милованова, возможный дефолт может "положить банки".

В рейтинговом агентстве Fitch прогнозируют падение украинской гривни до 32 за доллар.