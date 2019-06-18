В среду, 19 июня, в Украине ожидаются дожди. Как уточняет Укргидрометцент, кратковременные дожди с грозами пройдут ночью на Закарпатье, а днем - в западных, южных и восточных областях. На остальной территории страны будет сухо и жарко.

Фото: facebook.com

Температура ночью составит +15-20 градусов, на юге Одесской области до +23. Днем воздух прогреется до +26-31 градуса, а в южной части - до +34. На высокогорье Карпат 20-25 градусов. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м / с.

Прогноз погоды на среду, 19 июня, в городах Украины:

Ужгород – +27...+29

Львов – +27...+29

Ивано-Франковск – +26...+28

Тернополь – +27...+29

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – +27...+29

Луцк – +27...+29

Ровно – +27...+29

Житомир – +27...+29

Винница – +28...+30

Одесса – +29...+31

Николаев – +30...+32

Херсон – +30...+32

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +28...+30

Черкассы – +28...+30

Чернигов – +28...+30

Сумы – +28...+30

Полтава – +28...+30

Днепр – +29...+31

Запорожье – +30...+32

Донецк – +29...+31

Луганск – +28...+30

Харьков – +28...+30

Киев – +28...+30



Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю от шести сайтов-синоптиков.

Также мы сообщали, что синоптик рассказала, когда ожидать ослабления жары в Украине.