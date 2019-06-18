В среду, 19 июня, в Украине ожидаются дожди. Как уточняет Укргидрометцент, кратковременные дожди с грозами пройдут ночью на Закарпатье, а днем - в западных, южных и восточных областях. На остальной территории страны будет сухо и жарко.

Фото: facebook.com

Температура ночью составит +15-20 градусов, на юге Одесской области до +23. Днем воздух прогреется до +26-31 градуса, а в южной части  - до +34. На высокогорье Карпат 20-25 градусов. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м / с.

Прогноз погоды на среду, 19 июня, в городах Украины:

  • Ужгород – +27...+29
  • Львов – +27...+29
  • Ивано-Франковск – +26...+28
  • Тернополь – +27...+29
  • Черновцы – +27...+29
  • Хмельницкий – +27...+29
  • Луцк – +27...+29
  • Ровно – +27...+29
  • Житомир – +27...+29
  • Винница – +28...+30
  • Одесса – +29...+31
  • Николаев – +30...+32
  • Херсон – +30...+32
  • Симферополь – +29...+31
  • Кропивницкий – +28...+30
  • Черкассы – +28...+30
  • Чернигов – +28...+30
  • Сумы – +28...+30
  • Полтава – +28...+30
  • Днепр – +29...+31
  • Запорожье – +30...+32
  • Донецк – +29...+31
  • Луганск – +28...+30
  • Харьков – +28...+30
  • Киев – +28...+30


Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю от шести сайтов-синоптиков.

Также мы сообщали, что синоптик рассказала, когда ожидать ослабления жары в Украине.

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