В среду дожди с грозами польют запад, юг и восток Украины. Карта
В среду, 19 июня, в Украине ожидаются дожди. Как уточняет Укргидрометцент, кратковременные дожди с грозами пройдут ночью на Закарпатье, а днем - в западных, южных и восточных областях. На остальной территории страны будет сухо и жарко.
Фото: facebook.com
Температура ночью составит +15-20 градусов, на юге Одесской области до +23. Днем воздух прогреется до +26-31 градуса, а в южной части - до +34. На высокогорье Карпат 20-25 градусов. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м / с.
Прогноз погоды на среду, 19 июня, в городах Украины:
- Ужгород – +27...+29
- Львов – +27...+29
- Ивано-Франковск – +26...+28
- Тернополь – +27...+29
- Черновцы – +27...+29
- Хмельницкий – +27...+29
- Луцк – +27...+29
- Ровно – +27...+29
- Житомир – +27...+29
- Винница – +28...+30
- Одесса – +29...+31
- Николаев – +30...+32
- Херсон – +30...+32
- Симферополь – +29...+31
- Кропивницкий – +28...+30
- Черкассы – +28...+30
- Чернигов – +28...+30
- Сумы – +28...+30
- Полтава – +28...+30
- Днепр – +29...+31
- Запорожье – +30...+32
- Донецк – +29...+31
- Луганск – +28...+30
- Харьков – +28...+30
- Киев – +28...+30
Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю от шести сайтов-синоптиков.
Также мы сообщали, что синоптик рассказала, когда ожидать ослабления жары в Украине.
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