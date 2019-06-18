Глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак считает, что одной из основных проблем в ВСУ является "нездоровые отношения" между военнослужащими. Об этом сообщают "Донбас.Реалии".

"Проблема, которую я вижу, - проблема отношений в воинских коллективах. Мы собирали заместителей командиров по морально-психологического обеспечения ... Тех, которые должны знать все проблемы, которыми живут их подчиненные. Я сегодня понимаю, что здесь есть какие-то недоработки ... Когда солдат имеет проблему, либо видит проблему, или нарушение, и идет не к своему командиру, чтобы сообщить об этом, а звонит волонтерам либо еще кому-то, и чтобы ее решить, надо "зайти наверх", чтобы "сверху" этот вопрос решили. Я так понимаю, что в коллективе при этом – нездоровые отношения, необходимо их изменить", – сказал начальник Генштаба.

По его словам, кадровые переназначения не в состоянии решить основные проблемы в рядах ВСУ.

"Оценкой результатов проверки должно быть не то, что я кого-то переназначил - 10-20-30 должностных лиц различных уровней. Основная задача не просто всех поснимать. Это не пиар, это - работа. Главное - не потерять управление, не сломать правильную систему, которая работает, а подкорректировать ее. И это не значит, что надо всех увольнять. И, если меня кто-то не поймет и не изменит отношения - на всех уровнях, как они должны происходить, - конечно, будут кадровые решения", - сказал Хомчак.

Напомним, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак выступает против переговоров с боевиками на оккупированном Донбассе.

Такой же позиции придерживается и президент Владимир Зеленский, который сказал президенту Франции Эммануэлю Макрону, что не готов к переговорам с сепаратистами.

Ранее Генштаб отказался от желания отправлять корабли через Керченский пролив. Также Генштаб ВСУ обсудил с партнерами из 9 стран как развивать силы спецопераций, чтобы противостоять России.