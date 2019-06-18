Во вторник, 18 июня, в Берлине началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Они находятся в резиденции Бельве.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Зеленский с супругой прибыл в официальную резиденцию президента Германии.

Штайнмайер со своей супругой встретил их на крыльце. Также отмечается, что они оставили запись в книге для посетителей.

Как сообщала "Страна", Меркель на встрече с Зеленским заметно дрожала и покачивалась. Она объяснила это обезвоживанием.

Ранее она пообещала, что Германия не прекратит антироссийские санкции до возвращения Крыма Украине.

Отметим, что у Владимира Путина заявили про сходство риторики Порошенко и Зеленского. "Мы внимательно следим, и мы, наверное, склонны согласиться с вашей точкой зрения относительно схожести позиции, которая сейчас начинает набирать очертания", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.