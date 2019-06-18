В сети опубликовано видео жуткого ДТП на центральном проспекте в Днепре, когда маршрутка переехала женщину-пешехода, а водитель позже сообщил, что даже не заметил, что автобус наехал на человека.

На видео можно увидеть, что женщина начала переходить дорогу по пешеходному переходу перед уже тронувшейся с места маршруткой. Внезапно женщина падает на землю и оказывается под колесами автобуса, который тащит пострадавшую еще несколько метров. Отчетливо видно, что женщина упала еще до того, как на нее наехала маршрутка.

Стоит отметить, что в этом месте проспекта Яворницкого на проезжей части зияют глубокие ямы. Не исключено, что женщина упала из-за того, что споткнулась.

Обстоятельства ДТП изучают правоохранители. Пострадавшая была госпитализирована в больницу Мечникова. Но как стало известно позже, от полученных травм женщина скончалась.

На фото видны ямы на дороге. Фото: dp.informator.ua

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