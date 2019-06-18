18 июня состоялся первый официальный визит президента Владимира Зеленского в ФРГ. Он провел переговоры с канцлером Ангелой Меркель, которая, несмотря на все пертурбации в немецкой политике и анонсированный уход на пенсию, все еще остается негласным лидером ЕС, а также с рядом немецких политиков и бизнесменов.

В Берлин Зеленский вылетел из Парижа, сразу после переговоров с Эммануэлем Макроном и продолжил обсуждать украинскую повестку дня последних лет - ситуацию на Донбассе и в Крыму, санкции против России, украинские амбиции по членству ЕС и НАТО, строительство "Северного потока-2" и транзит российского газа.

Особого прорыва по этим вопросам не последовало, Зеленский продолжает курс, обозначенный при Петре Порошенко, но в Берлине и Париже заговорили о встрече нормандской четверки. И даже назвали дату ближайшей подготовительной встречи - 12 июля. Последняя встреча нормандской четверки на уровне глав МИД состоялась почти год назад. Потом встречи приостановились из-за разногласий России и Украины. Перед вторым туром выборов, уверенный в своей победе Порошенко пообещал через неделю после инаугурации участие в саммите в нормандском формате. Судьба нормандского формата - была одним из первых вопросов, которые обсудили с Владимиром Зеленским после победы на выборах в Берлине и Париже. И вот теперь процесс подготовки к четырехсторонней встрече, похоже, запущен.

"Страна" разбиралась, о чем сегодня заявили в Берлине Ангела Меркель и Владимир Зеленский и как прошла встреча.

Обед с Меркель

С Ангелой Меркель Владимир Зеленский встретился в ее резиденции. Президента Украины сопровождали секретарь СНБО Александр Данилюк, замглавы АП Вадим Пристайко, вице-премьер - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Представителей Украины приветствовал почетный караул и оркестр. А Меркель встретила Зеленского рукопожатием и проводила в здание.

Фото: сайт президента Украины

При этом во время встречи с Зеленским она выглядела нездоровой - заметно дрожала и покачивалась. Это стало заметно, когда они стояли перед ведомством во время официальной церемонии. Канцлер задрожала во время исполнения немецкого гимна. После этого она выглядела лучше: быстро зашла по красной дорожке с Зеленским в здание, останавливаясь, чтобы поздравить военный оркестр. Позже глава федерального правительства Германии объяснила свое болезненное состояние обезвоживанием. "Я выпила несколько бутылок воды, чувствую себя очень хорошо", - заявила Меркель.

После совместного рабочего обеда Меркель и Зеленский вышли на совместный брифинг к журналистам и рассказали о чем говорили во время встречи. Кроме всего прочего, президент Украины рассказал почему не помог канцлеру ФРГ, когда ее затрясло. "А что касается Меркель ... Я стоял рядом с ней. И поверьте, она была в безопасности", - заявил Зеленский.

О санкциях

Во время брифинга президент Украины обозначил позицию о недопустимости снятия санкций с России. Он призвал выступающих за отмену санкций - посетить Донбасс, где в последнее время обострилась ситуация, и посмотреть на изменения в Крыму, чтобы, по его словам, увидеть последствия действий властей России, из-за которых санкции были введены.

"Тех, кто агитирует за снятие санкций, призываю побывать на Донбассе и убедиться, сколько горя принесла украинским людям эта война. Посмотрите на Крым, который из туристического края и природной жемчужины превратился в реальный военный лагерь", - сказал Зеленский (смотрите впечатления спецкора "Страны" Олеси Медведевой о посещении Крыма).

Меркель в свою очередь пообещала, что Германия не прекратит антироссийские санкции до возвращения Крыма Украине. "Мы обсуждали процесс относительно суверенитета Украины и его восстановления, говорили о Донецке и Луганске. К сожалению, не достигнут в последнее время прогресс. Санкции не отменяются, пока Крым не вернется в Украину", - сказала Ангела Меркель, добавив, что речь идет не об усилении санкций, а об их сохранении.

О Донбассе

Перед обедом с Меркель, на встрече с главой Бундестага Вольфгангом Шойбле, Зеленский озвучил новый вариант приближения конца конфликта на Донбассе. По словам Зеленского, обмен людьми мог бы состояться в формате "15 на 15" или хотя бы "10 на 10". Таким образом было бы продемонстрировано стремление участников конфликта к деэскалации. Зеленский также сообщил, что Украина уже сейчас готовит проект развития Донбасса. "И здесь Европа может помочь. Нам нужно восстанавливать школы, детсады, дороги, которых нет",- отметил он.

Также в Берлине Зеленский сделал еще одно заявление по Крыму и Донбассу - во время интервью популярному европейскому таблоиду Bild.

Фото: Президент Украины дает интервью, сидя на ступеньках лестницы/bild.de

В начале Зеленского спросили, не считает ли он, что Крым уже потерян для Украины. "Начнем с того, что Донбасс и Крым - это Украина. Крым это Украина. И мы надеемся, что вскоре мы его вернем. Я очень люблю Крым. Я был там много раз. Это уникальное место в Украине с его природой и историей. Всегда был и остается частью Украины", - ответил президент Украины и пообещал что именно с этого он и начнет свою встречу с Путиным.

В Кремле в этот же день ответили на слова Зеленского по поводу начала диалога между Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что по Крыму нечего обсуждать, по Донбассу - нужно говорить с местными жителями.

"Что касается Донбасса, то, наверное, это надо говорить не Путину, а надо говорить жителям Донбасса", - констатировал Песков. Также он заявил про сходство риторики Порошенко и Зеленского.

О нормандском формате

17 июня, после встречи с Зеленским, Эммануэль Макрон заявил о желании возобновить встречи в Минском и Нормандском форматах. В свою очередь Зеленский пообещал Макрону, что советники начнут готовить новую встречу в нормандском формате.

А 18 июня стала известна дата ближайшей встречи. Ангела Меркель сообщила, что встреча советников лидеров стран "Нормандского формата" (Украина, Россия, Германия и Франция) пройдет 12 июля.

"12 июля мы проведем встречу советников в "минском формате" и посмотрим, как действовать дальше. Германия в любом случае готова здесь приложить все свои силы. Я была рада, что трехсторонняя контактная группа в рамках "минского процесса" сейчас снова работает более решительно", - сказала канцлер. По ее словам, Германия и Франция готовы на участие в новом саммите в "нормандском формате" и ищут "самой быстрой возможности" для этого.

Владимир Зеленский также подтвердил запланированную на середину июля встречу. Он сообщил, что главная цель переговоров - урегулирование ситуации на востоке Украины.

"По вопросу возвращения к "нормандскому формату", по вопросу сроков этой встречи… Я очень хочу, чтобы эта встреча произошла срочно, поэтому запланирована встреча, первая встреча рабочая (на уровне внешнеполитических советников) запланирована уже в июле. Верим в победу и прекращение войны", - сказал украинский президент в Берлине.

При этом Макрону ранее он заявил, что приветствует встречу, но не готов к диалогу с "сепаратистами". После их встречи в Париже Зеленский отреагировал на прозвучавшие слова своего французского коллеги о "переговорах с сепаратистами".

"Мне кажется, что сейчас есть небольшая ошибка. Мы не готовы на диалог с сепаратистами. Именно так, потому что я услышал перевод. Мы готовы действовать в Минском формате, продолжать в Минском формате взаимоотношения, прекратить огонь, я это не раз декларировал", - заявил президент.

В свою очередь президент Франции отметил, что не слышал перевод и говорил о том, что приветствует жесты Зеленского по прекращению огня, которые президент Украины предпринял в первые дни своего президентства, а также жесты в отношении "населения, которое живет в сепаратистских зонах".

"Я говорил о населении, которое живет на оккупированных территориях", - сказал Макрон.

О "Северном потоке-2" и транзите российского газа

После встречи с канцлером Германии президент Украины заявил, что Берлин и Киев не сходятся в позициях по газопроводу "Северный поток-2", но, несмотря на диаметральную противоположность позиций по "Северному потоку-2", Киев благодарен Берлину за готовность к диалогу об этом.

"Не секрет, что наши позиции в отношении проекта "Северный поток-2" являются диаметрально противоположными. В то же время мы благодарны за готовность к предметному диалогу со стороны Германии по этому непростому вопросу", - сказал Зеленский.

Высказался Владимир Зеленский и о транзите российского газа.

"Сохранение транзита российского газа через Украину, его аккумулирование в украинских хранилищах - это гарантия энергетической безопасности и Украины, и Европы. Это цивилизованный метод обеспечения справедливого и безопасного европейского газового рынка", - сказал Владимир Зеленский.

Кроме того, он добавил, что он уверен, что после того, как в 2020 году завершится контракт на транзит российского газа через Украину, будут достигнуты новые договоренности.

"...Мы сейчас ведем переговоры, и я думаю, что в ближайшее время наши группы сядут, и я уверен, что мы договоримся. И никто Украине не будет, простите, выкручивать руки", - сказал Зеленский.

В свою очередь Меркель заявила, что реализация проекта и сохранение транзита газа через Украину тесно связаны друг с другом. "Я постоянно говорила российскому президенту, что для меня вопрос транзита газа через Украину имеет очень важное значение", - сказала она. И добавила, что президент Путин всегда ее заверял, что знает об этом. "В этой связи "Северный поток – 2" и вопрос транзита газа через Украину тесно связаны друг с другом", - добавила канцлер.

Западные эксперты полагают, что для Берлина куда важнее "Северный поток-2", чем Минские договоренности. Германии как самой крупной европейской экономике нравится "Северный поток-2", поскольку он позволит удвоить объемы дешевого российского газа, перекачиваемого прямиком, минуя страны-транзитеры.

О членстве России в ПАСЕ

Ангела Меркель заявила, что Совет Европы не должен забывать о нарушениях со стороны России, но выступает за возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею. По ее словам, надо искать и найти какой-то путь для возвращения России для работы в ПАСЕ, но одновременно нужно найти какой-то путь для того, чтобы они выполнили обязательства.

"Что касается возвращения России, то мы предприняли различные попытки, и мы еще не в конце процесса. Здесь нужно обратить внимание на две вещи: с одной стороны, мы наблюдаем за противозаконными действиями России, особенно в том, что касается Украины, с другой, мы знаем, что без диалога и контактов не сможем решить проблемы", - заявила Меркель. подчеркнув, что Германия не поддает сомнению, что действия России в Крыму и на Донбассе незаконны.

Российская делегация в составе ПАСЕ была лишена права голоса в 2014 году из-за аннексии Крыма и агрессии на Донбассе. После этого делегация РФ прекратила работу в составе ассамблеи в знак протеста.

Об освобождении украинских моряков

На брифинге Владимир Зеленский сказал, что обсудил с Ангелой Меркель больной вопрос освобождения украинских моряков и других украинских граждан, находящихся в российских тюрьмах.

"Авторитет и международное влияние Германии дает надежду на наиболее скорое решение этого вопроса", - отметил президент. Он также сообщил, что состоялся обмен мнениями по координации совместных действий и сотрудничества между Украиной и Германией в рамках ООН и других международных организаций.

О ЕС и НАТО

На брифинге Владимир Зеленский упомянул, что надеется на то, что Германия поддержит европейские и евроатлантические стремления Украины.

Свою позицию по этим вопросам он озвучил и в утреннем интервью Bild. На вопрос, верит ли он в то, что Украина присоединится к ЕС, Зеленский ответил, что Украина уже является частью европейского сообщества.

"Украина стремится к европейской интеграции, этого больше всех хочет наш народ. Но мы понимаем, что нам нужно показать убедительные результаты, чтобы иметь возможность присоединиться к общему экономическому, правовому, таможенному и цифровому пространству ЕС. Я хотел бы видеть Украину на таком уровне развития, чтобы страны ЕС увидели нас как равноправного члена Союза. И мы сделаем все для этого", - сказал президент Украины.

По поводу присоединения Украины к НАТО, Зеленский заявил, что считает Альянс гарантом континентальной безопасности.

"Расширение НАТО - мощный инструмент для обеспечения безопасности в регионе. Почти все наши соседи являются членами Альянса. Украина официально заявила о своем стремлении присоединиться к НАТО. Мы хотим выполнить стандарты Альянса в украинских Вооруженных силах и в нашем секторе безопасности. Украина уже является надежным партнером НАТО, и в будущем мы можем стать надежным членом Альянса", -сказал глава государства.

Видео брифинга Зеленского и Меркель

Другие встречи Зеленского

Кроме переговоров с Меркель в берлинской программе Зеленского были и другие встречи. Так, свой первый официальный визит в ФРГ Владимир Зеленский начал со встречи с главой Бундестага Вольфгангом Шойбле. Во дворце Bellevue состоялась встреча украинского лидера с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Завершили программу официального визита встречи с немецкими политиками и рабочий ужин с руководством ведущих немецких компаний, работающих в Украине. Перед ужином с бизнесменами в Администрации президента отметили, что среди европейских стран Германия занимает первое место по объему торговли с Украиной и четвертое - по объему инвестиций.

На вечер 18 июня запланировано возвращение Владимира Зеленского в Киев.