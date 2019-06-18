Сегодня, 18 июня, 65-летняя канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским выглядела нездоровой: ее тело заметно дрожало и покачивалось. Об этом сообщает AP.

"Инцидент произошел во вторник днем, когда в жаркую погоду они стояли возле офиса Меркель, а военный оркестр играл национальные гимны. Меркель сложила руки перед собой, когда немецкий гимн начал играть и, казалось, не могла удержать свое тело от дрожи. После гимнов Меркель выглядела лучше, быстро зашла по красной дорожке с Зеленским в здание, останавливаясь, чтобы поздравить военный оркестр", - говорится в материале.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель объяснила свое болезненное состояние перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским обезвоживанием. "Я выпила несколько бутылок воды, чувствую себя очень хорошо", - заявила Меркель на итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о самочувствии.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что она выступает за возобновление "Нормандского формата" в рамках Минского процесса. Она также выразила уверенность в сохранении санкций против России до тех пор, пока Крым не будет возвращен в Украину.

Также стало известно про новый вариант приближения конца конфликта на Донбассе, который предложил Владимир Зеленский.