В Украине стало почти на 100 тысяч пенсионеров меньше, их прирост - лишь на Донбассе
Количество пенсионеров, которые с 1 июля 2019 года получат надбавку к пенсии, начало сокращаться из-за роста среднего возраста жизни как мужчин, так и женщин. Об этом на своей странице в Facebook пишет глава Национальной рады экономического развития Алексей Дорошенко.
За первый квартал 2019 года количество пенсионеров уменьшилось на 80 456 человек, с 11 470 405 до 11 389 949. А за последнее 4 года их количество сократилось на 4,2%. В 2015 году численность пенсионеров составляла 12 147 200 человек, а на 1 апреля 2019 года, по данным Пенсионного фонда Украины, 11 389 900 пенсионеров. То есть произошло сокращение на 750 тысяч человек.
Эксперты Нацсовета экономического развития проанализировали насколько изменилась численность пенсионеров в регионах за первый квартал 2019 года.
Лидером по количеству пенсионеров, на 1 апреля 2019 года, является Днепропетровская область, где наличиваеться 955 617 человек, а в Черновицкой области их меньше всего - 221 821 человек.
Топ-5 регионов, где больше всего пенсионеров, по состоянию на начало второго квартала:
- Днепропетровская область - 955 617 человек,
- Донецкая - 813 108,
- Харьковская - 794 971,
- Киев - 768 567,
- Львовская - 685 717 человек.
Топ-5 регионов, где меньше всего пенсионеров:
- Черновицкая область - 221 821 человек,
- Волынская - 266 621,
- Закарпатская - 272 876,
- Кировоградская - 277 599,
- Тернопольская - 286 790 человек.
Согласно анализу этих данных численность пенсионеров возросла только в Луганской и Донецкой областях - на 1%.
Уточняется, что средний возраст жизни мужчины в Украине составляет 67 лет, на пенсию он может выйти в 63-65 лет. То есть получается, что мужчины живут после выхода на пенсию до 4 лет. В то время как средний возраст женщины составляет 77 лет, на пенсию она выходит в 61 год и живет после выхода на пенсию до 16 лет.
Фото: facebook.com
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