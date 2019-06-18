Президент Украины Владимир Зеленский призвал людей, выступающих за снятие санкций с России - посетить Донбасс и посмотреть на изменения в Крыму. Это необходимо, чтобы увидеть последствия действий властей России, из-за которых по его мнению санкции были введены. Об этом передает Интерфакс-Украина.

"Тех, кто агитирует за снятие санкций, призываю побывать на Донбассе и убедиться, сколько горя принесла украинским людям эта война. Посмотрите на Крым, который из туристического края и природной жемчужины превратился в реальный военный лагерь", - сказал Зеленский на совместном с Меркель брифинге во вторник, 18 июня, в Берлине.

Как сообщала "Страна", спецкорреспондент Олеся Медведева путешествовала по Крыму и записывала свой информативный туристический видеоблог. Она рассказала и показала реальную ситуацию на полуострове в пяти сериях.

Например, в первой части спецпроекта "Чей Крым? 5 лет без Украины" она рассказывала, как туда доехать, как пересечь границу и по какому паспорту, где менять деньги, о ценах на бензин, на проживание в гостинице, о жизни в Севастополе, монументе "Вежливому человеку" и многом другом. Отметим, что Еврокомиссар по правам человека Дуня Миятович решила посетить Крым.

Напомним, что в Евросоюзе пообещали обсудить российские паспорта для жителей Донбасса в ближайшие недели.