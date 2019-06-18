После встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Берлин и Киев не сходятся в позициях по газопроводу "Северный поток-2". Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Сохранение транзита российского газа через Украину, его аккумулирование в украинских хранилищах - это гарантия энергетической безопасности и Украины, и Европы. Это цивилизованный метод обеспечения справедливого и безопасного европейского газового рынка", - сказал Владимир Зеленский.

Также он добавил, что, несмотря на диаметральную противоположность позиций по "Северному потоку-2", Киев благодарен Берлину за готовность к диалогу об этом.

"Не секрет, что наши позиции в отношении проекта "Северный поток-2" являются диаметрально противоположными. В то же время мы благодарны за готовность к предметному диалогу со стороны Германии по этому непростому вопросу", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент Украины добавил, что он уверен, что после того, как в 2020 году завершится контракт на транзит российского газа через Украину, будут достигнуты новые договоренности.

"...Мы сейчас ведем переговоры, и я думаю, что в ближайшее время наши группы сядут, и я уверен, что мы договоримся. И никто Украине не будет, простите, выкручивать руки", - сказал Зеленский.

Напомним, что ночью 18 июня, после переговоров с Эмануэлем Макроном, президент Украины Владимир Зеленский перелетел в Германию, его лайнер приземлился в берлинском аэропорту "Тегель". Мы публиковали программу его визита в Берлин.

Также мы писали, что Меркель пообещала, что Германия не прекратит антироссийские санкции до возвращения Крыма Украине.

Между тем, ранее Меркель заявляла, что Еврокомиссия не сможет заблокировать Северный поток-2, но транзит через Украину должен остаться.