Обмен удерживаемыми лицами мог бы свидетельствовать о намерении обеих сторон урегулировать конфликт в Донбассе. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский 18 июня на встрече с председателем немецкого бундестага Вольфгангом Шойбле, обсуждая вопрос прекращения войны в Донбассе и возвращения заложников, передает "Интерфакс-Украина".

По словам Зеленского, обмен людьми мог бы состояться в формате "15 на 15" или хотя бы "10 на 10". Таким образом было бы продемонстрировано стремление участников конфликта к деэскалации.

Зеленский также сообщил, что Украина уже сейчас готовит проект развития Донбасса. "И здесь Европа может помочь. Нам нужно восстанавливать школы, детсады, дороги, которых нет",- отметил он.

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