В АП подготовили два законопроекта об уголовной ответственности за неперсональное голосование в Верховной Раде и об ответственности за прогулы парламентских заседаний.

Об этом 18 июня сообщил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, передает "УП". "Мы подготовили и, надеюсь, внесем два основных законопроекта. Это об уголовной ответственности за кнопкодавство и об ответственности за депутатские прогулы", - сказал он.

Стефанчук добавил, что сейчас эти документы "находятся на редакционных вопросах". "И очень надеюсь, что в ближайшее время они будут внесены в Верховную Раду", - добавил он.

Также он подчеркнул, что "президент готов к конструктивному сотрудничеству с ВР, несмотря на то, что абсолютно все предыдущие представления были отклонены и сняты с рассмотрения".

"Мы все-таки надеемся еще на сотрудничество с этой Верховной Радой, и мы и дальше вносим законопроекты. На прошлой неделе – это (были – прим. ред.) два законопроекта по рынку энергетики", - напомнил представитель президента.