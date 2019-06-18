Канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 18 июня заявила, что она выступает за возобновление "Нормандского формата" в рамках Минского процесса. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Кроме того, канцлер Германии отметила, что она уверена в сохранении санкций против России до тех пор, пока Крым не будет возвращен в Украину.

"Мы обсуждали процесс относительно суверенитета Украины и его восстановления, говорили о Донецке и Луганске. К сожалению, не достигнут в последнее время прогресс. Санкции не отменяются, пока Крым не вернется в Украину", - сказала Ангела Меркель, добавив, что речь идет не об усилении санкций, а об их сохранении.

Отметим, что ночью 18 июня, после переговоров с Эмануэлем Макроном, президент Украины Владимир Зеленский перелетел в Германию, его лайнер приземлился в берлинском аэропорту "Тегель". Мы публиковали программу его визита в Берлин.

Также президент Франкции Эммануэль Макрон после встречи с Зеленским 17 июня заявил о желании возобновить встречи в Минском и Нормандском форматах.

В свою очередь Зеленский пообещал Макрону, что советники начнут готовить новую встречу в нормандском формате.

После переговоров с Зеленским канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что встреча советников лидеров стран "Нормандского формата" (Украина, Россия, Германия и Франция) пройдет 12 июля.