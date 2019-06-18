Компания Facebook анонсировала создание собственной системы цифровых платежей и запуск в оборот новой криптовалюты, которая получила название Libra. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal.

Система цифровых платежей даст возможность пользователям соцсети Facebook отправлять друг другу денежные переводы и совершать покупки как на ее платформе, так и вообще в интернете. При этом пользователям не нужно будет платить комиссию. Комиссию в небольшом размере будут отчислять лишь магазины, использующие криптовалюту. Размер комиссии пока не называется.

На создание криптовалюты Libra компания Facebook потратила больше года. К процессу ее внедрения подключатся такие платежные системы, как Visa, Mastercard, PayPal и Uber.

Для обеспечения разделения финансовых данных и работы соцсети Facebook запустил дочернюю компанию Calibra. Созданный на ее базе будет цифровой кошелек позволит оплачивать новой криптовалютой онлайн-покупки. Также Facebook готовится внедрит stablecoin – привязанный к пока еще не обеспеченной резервами Libra цифровой актив.

Как писала "Страна", в феврале Facebook планировал запустить приложение онлайн-знакомств с функцией обмена информацией о местонахождении.

Также мы писали о том, что Телеграм тоже запустит запустит собственную криптовалюту.