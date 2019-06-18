Встреча советников лидеров стран "Нормандского формата" (Украина, Россия, Германия и Франция) пройдет 12 июля. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с журналистами во вторник, 18 июня. Об этом сообщает ТАСС.

"12 июля мы проведем встречу советников в "минском формате" и посмотрим, как действовать дальше", - сказала она. "Германия в любом случае готова здесь приложить все свои силы", - добавила Меркель. "Я была рада, что трехсторонняя контактная группа в рамках "минского процесса" сейчас снова работает более решительно", - заметила канцлер.

По ее словам, Германия и Франция готовы на участие в новом саммите в "нормандском формате" и ищут подходящую возможность для этого. "Мы - президент [Франции Эммануэль] Макрон и я - готовы, ищем самой быстрой возможности", - сказала она.

Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил запланированную на середину июля встречу. Он сообщил, что главная цель переговоров - урегулирование ситуации на востоке Украины. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"По вопросу возвращения к "нормандскому формату", по вопросу сроков этой встречи… Я очень хочу, чтобы эта встреча произошла срочно, поэтому запланирована встреча, первая встреча рабочая (на уровне внешнеполитических советников) запланирована уже в июле. Верим в победу и прекращение войны", - сказал Зеленский на совместном с канцлером Германии Ангелой Меркель брифинге во вторник в Берлине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что внешнеполитические советники лидеров стран "нормандского формата" проведут подготовительную встречу в ближайшее время, чтобы подготовиться к их следующим переговорам.

Также президент считает, что предпосылками для возвращения к диалогу и "нормандскому формату" должны стать освобождение украинских пленных и возвращение украинских моряков, прекращение огня, разведение войск.

Также "Страна" сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон также выразил готовность поддержать намерение президента Украины возобновить переговоры в Минском и Нормандском форматах, а также с Россией. При этом Зеленский сказал Макрону, что не готов к переговорам с сепаратистами.