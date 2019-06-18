Патрульные полицейские Киева установили личность предполагаемого водителя транспортного средства Mercedes, который выехал на новый пешеходно-велосипедный мост в центре столицы. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева на своей странице в Facebook.

Место пребывания мужчины и его автомобиля было сразу же установлено (водитель сбежал из страха получить административный штраф и припарковал авто в подземном паркинге на Печерске). Однако получить объяснения по этой ситуации полицейским не удавалось, так как водитель избегает общения с правоохранителями.

Установлено, что предполагаемый водитель ранее уже лишен судом права управления транспортными средствами за управление в состоянии опьянения и имеет несколько постановлений за управление автомобилем, будучи лишенным такого права. Сейчас патрульная полиция усматривает в действиях водителя сразу несколько административных правонарушений: управление автомобилем, будучи лишенным такого права судом, движение транспортного средства по пешеходной дорожке и создание аварийной ситуации.

Фото: facebook.com/kyivpatrol

Во вторник, 18 июня, управление патрульной полиции в городе Киеве направило мужчине (заказным письмом) вызов, которым официально пригласило его явиться в управление, чтобы в течение недели принять участие в рассмотрении дела об административном правонарушении.

В случае, если мужчина не появится, дело будет рассмотрено в его отсутствие, ведь он предупрежден о его рассмотрении в установленный законом способ. Сейчас патрульные продолжают отбирать объяснения у очевидцев происшествия для квалификации совершенного правонарушения.

Фото: Дима Макагон/Facebook

Видео: Facebook/ Киев Оперативный

Как видно на видео, внутри машины находилось три человека - две девушки и мужчина, который вел автомобиль.

Как сообщала "Страна", водитель Mercedes 1993 года рождения. Заехав на стеклянный мост в Киеве на автомобиле, он хотел откупиться от журналистов за 100 долларов.

Напомним, днем 17 июня пользователи соцсетей опубликовали фото, на котором серебристый Mercedes Benz GL припарковался на новом пешеходно-велосипедном мосту в Киеве. Нарушитель проехал по мосту и скрылся в неизвестном направлении. Полиция начала поиски автомобиля. Журналист Влад Антонов нашел автомобиль нарушителя и опубликовал соответствующие фото и видео в социальных сетях.