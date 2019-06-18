В итальянском ФК "Милан" рассматривают возможность приобретения защитника "Динамо Киев" и чемпиона мира по футболу в составе украинской сборной U-20 Виталия Миколенко. Об этом сообщает портал журналиста "Sky Sport Italia" Джанлуки Ди Марцио.

Кандидатуру 20-летнего динамовца уже обсудили в штаб-квартире "Милана" Casa Milan. Также в руководстве итальянского клуба обговорили с представителями "Наполи" переход полузащитника Амаду Диавара.

К слову, в "Наполи" проявляют интерес к другому игроку сборной Украины - Руслану Малиновскому.

Миколенко в минувшем сезоне 2018/19 забил 1 мяч и сделал 5 голевых передач в 32 матчах за киевский клуб. Его статистика здесь. Нынешний контракт Виталия с "Динамо" истекает летом 2023 года.

Немецкий футбольный портал Transfermarkt оценивает защитника в 2 миллиона евро. При этом по информации Ди Марцио, трансферная стоимость Миколенко - 6-7 миллионов евро.

Виталий Миколенко. Фото: sarpas.ru

Как сообщала "Страна", президент "Динамо Киев" Игорь Суркис подписал новый контракт с наставником клуба Александром Хацкевичем.

Напомним, что игру за Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Динамо" перенесли из-за выборов парламента Украины.