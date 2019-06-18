После того как Тарас Козак стал новым владельцем телеканала ZIK, его гендиректором стала продюсер, руководитель "Интер медиа продакшн" Наталья Витрук. Об этом сообщает пресс-служба канала.

Кроме того, телеканал начинает свое переформатирование. Новым его слоганом станет фраза: "ZIK. Объединяем страну".

"Возглавить ZIK для меня новый профессиональный вызов. Я рада присоединиться к команде специалистов канала и начать строить медиаплощадку будущего. Многое сделано, но многое также еще впереди. Это будет социально ответственный телеканал, поскольку нашим слоганом становится "ZIK. Объединяем страну", – сказала Наталья Витрук.

Наталья Витрук. Фото: zik.ua

Функции шеф-редактора телеканала возложены на Дарию Гордийко, которая раньше работала выпускающим редактором NewsOne и шеф-редактором ток-шоу на "Прямом".

Дария Гордийко. Фото: zik.ua

Даниил Никуленко, который до этого занимал должность шеф-редактора медиа-холдинга ZIK, станет заместителем гендиректора телеканала.

Даниил Никуленко. Фото: zik.ua

На телеканале также появится авторский проект ведущего Василия Апасова, он будет выходить по вторникам.

Василий Апасов. Фото: zik.ua

Напомним, в пятницу, 14 июня, украинский политик Тарас Козак стал новым владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK - компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации". Теперь в его медиа активе находится сразу три телеканала: "112 Украина", NewsOne и Zik. Отметим, что Козак считается близким соратником одного из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Кроме того, "Страна" писала о том, что телеведущая и генеральный продюсер телеканала ZIK Наталья Влащенко приняла решение не уходить с канала после смены собственника.