"Думал подпрыгнул из-за брусчатки". В Днепре водитель не заметил, как его маршрутка переехала женщину
В Днепре маршрутка с пассажирами переехала женщину-пешехода. Инцидент произошел во вторник, 18 июня, около 12:20, на центральном проспекте города. Об этом сообщает "Информатор".
С места аварии женщину увезла скорая помощь. По словам очевидцев, у пострадавшей были признаки перелома бедра. Как рассказал водитель маршрутки, он остановился на светофоре, а справа от него - КамАЗ. Автомобили пропускали пешеходов по зебре, но, когда микроавтобус начал движение, из-за КамАЗа неожиданно на пешеходный переход выбежала женщина - и водитель ее не заметил. По его словам, маршрутка подпрыгнула, но он подумал, что это из-за брусчатки. Затем ему стали сигналить, он понял, что что-то не так и остановился. Женщина оказалась под маршруткой между колес. Ее вытащили и госпитализировали.
Фото: dp.informator.ua
На месте ДТП работают патрульные полицейские. На проспекте Яворницкого образовалась пробка.
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