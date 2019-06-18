В Днепре маршрутка с пассажирами переехала женщину-пешехода. Инцидент произошел во вторник, 18 июня, около 12:20, на центральном проспекте города. Об этом сообщает "Информатор".

С места аварии женщину увезла скорая помощь. По словам очевидцев, у пострадавшей были признаки перелома бедра. Как рассказал водитель маршрутки, он остановился на светофоре, а справа от него - КамАЗ. Автомобили пропускали пешеходов по зебре, но, когда микроавтобус начал движение, из-за КамАЗа неожиданно на пешеходный переход выбежала женщина - и водитель ее не заметил. По его словам, маршрутка подпрыгнула, но он подумал, что это из-за брусчатки. Затем ему стали сигналить, он понял, что что-то не так и остановился. Женщина оказалась под маршруткой между колес. Ее вытащили и госпитализировали.

Фото: dp.informator.ua

На месте ДТП работают патрульные полицейские. На проспекте Яворницкого образовалась пробка.

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