Вероятно, хакеры, занимающиеся "минированием" в промышленных масштабах все-таки опасаются начала международной операции под эгидой Интерпола и Европола по выявлению отправителей сотен писем о ложных минированиях с помощью европейских почтовых сервисов. Иначе как объяснить сегодняшнее свежее "минирование" офиса Национального Центрального бюро Интерпола.

"Они просто издеваются над нами", - такими догадками поделился со "Страной" информированный собеседник из МВД, который намекает что в ближайшее время правоохранители стран-участниц Интерпола могут объединить усилия и ударить по хакерам-минерам.

Пока же о такой операции не объявлено в официальных источниках, злоумышленники продолжают развлекаться. Так, сегодня, 18 июня, на официальную почту Госслужбы по чрезвычайным ситуациям снова прислали письмо с угрозами взрывов - на этот раз в здание МВД на улице Академика Богомольца, где находится НЦБ Интерпола Украины.

В письме угрожали взрывом в посольстве Японии в Киеве. Чем не угодили "минерам" японские дипломаты остается только догадываться. Виртуальными бомбами Интерполу и японскому посольству угрожали с уже набившей оскомину оперативникам швейцарской почты ProtonMail. Кроме того, в сообщении с другого адреса, но с того же ProtonMail угрожали взрывами в ТРЦ Киева - Глобус, Гулливер, Артмолл, Метрополис, Лавину, Украину. Кроме того, были перечислены десятки адресов жилых домов в Шевченковском и Соломенском районе - от улицы Артема до Симона Петлюры, квартиры в которых якобы сняли "бомбисты" специально для закладки адских машинок.

По всем адресам проводятся осмотры и при необходимости эвакуация. Полиция пополнила длинный список зарегистрированных уголовных дел по ст.259 УК Украины (Заведомо неправдивое сообщение о минировании).

Как сообщала "Страна", в Киеве отменили киносеансы в ТЦ "Дрим Таун" из-за сообщения о минировании.

Также "Страна" писала, как из-за сообщения о минировании из больницы в центре Киева эвакуировали 700 человек. На этот раз "минеры" уже не пользовались платным сервисом proton.mail, поэтому установить виновников вполне реально.

Ранее "Страна" подробно анализировала, кто может стоять за шквалом лжеминирований в Украине.