Уже несколько сотен украинцев официально зарегистрировались как мажоритарщики на досрочных выборах в Раду. На сайте Центризбиркома опубликованы фамилии более 400 кандидатов, и это еще не конец: регистрация продлится до 25 июня.

В парламент рвутся люди Петра Порошенко, Игоря Коломойского и Рината Ахметова. Есть и кандидаты, явно связанные с Владимиром Зеленским.

"Страна" анализирует анкетные данные некоторых кандидатов, которые уже выдвинулись по мажоритарной системе. Здесь как действующие слуги народа, так и бывшие нардепы - с миллионным состоянием и прибыльным бизнесом.

Cтатья постоянно дополняется новыми данными, так как регистрация кандидатов еще продолжается. Следите за обновлениями!

Винницкая область

11 округ

Владимир Кистион - 54 года, самовыдвиженец. Родился в Винницкой области, закончил Одесский инженерно-строительный институт. В 2008 году исполнял обязанности главы Винницкого горсовета.

В 2014-2015 годах Кистион стал первым замминистра регионального развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В 2015 - советником главы парламента Владимира Гройсмана, а в 2016 году - вице-премьером у него же.

Поэтому в СМИ врял ли ошибались, когда называли Гройсмана - тоже винничанина - покровителем Кистиона.

С Винницей связано и журналистское расследование, в котором фигурировал кандидат в депутаты. Выяснилось, что сын Кистиона имеет дом на земельном участке, от которого в свое время отказался "Винницкий водоканал". Руководил на этим предприятием на тот момент - на момент отказа от земли - сам Владимир Кистион.

Дом, правда, получился хорошим, с бассейном. Площадь особняка - 296 квадратных метров, а сам земельный участок зарегистрирован на водителя Кистиона-старшего.

13 округ

Петр Юрчишин - 61 год. Самовыдвиженец. Родился в Антраците Луганской области, но проживает в городе Хмельник на Винничине.

В 90-х построил на двоих с братом бизнес по продаже стройматериалов и возглавил компанию "Эксперимент". Владеет и рядом других предприятий.

В 2014 году в парламент прошел тоже как самовыдвиженец, но потом присоединился к БПП. Является председателем подкомитета по вопросам пищевой промышленности. 1 ноября 2018 попал в санкционный список РФ.

14 округ

Светлана Лутковская - 32 года, винничанка. По данным местных СМИ, представляла интересы "Зе команды" в Виннице, но сейчас на выборы идет как самовыдвиженец.

Лутковская связана со студенческой массовкой. Она замдиректора по воспитательной работе в технико-промышленном колледже, который является подразделением Винницкого национального аграрного университета.

Интересно, что его ректор - Григорий Калетник - также баллотируется в соседнем округе.

Наталья Симакова, 29 лет - помощница народного депутата от "Народного Фронта" Тараса Креминя. До этого была помощницей у Владимира Яворивского в VI-VII созывах.

16 округ

Геннадий Вацак - 47 лет. Предприниматель, а также депутат Винницкого областного совета от БПП. Владелец кондитерского дома "Вацак".

18 округ

Уже упомянутый Григорий Калетник - 70 лет. Он является отцом Игоря Калетника, экс-коммуниста и главы Таможенной службы времен Виктора Януковича (после Майдана Калетник покинул Украину).

С 2010 года Калетник-старший - ректор Винницкого национального аграрного университета. Был нардепом от Партии регионов.

Еще один кандидат от этого округа - 43-летний Петр Михайленко. В 2010 году он был главой Немировской райадминистрации. Также был депутатом Винницкого облсовета 6 созыва.

Руслан Демчак - народный депутат, член партии "БПП". Также является председателем комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. Является фигурантом журналистских расследований - является владельцем дачи в центре садово-паркового комплекса "Феофания", которая ранее находилась в городской собственности.

Также, несмотря на задекларированный доход в 2015 году в размере 133 млн, получал из бюджета средства на компенсацию аренды жилья и номера в гостинице.

Волынская область

20 округ

Сергей Мартыняк - 48 лет. В 2012 году попал в Раду по мажоритарке. В 2014 году снова стал нардепом и членом депутатской группы "Воля народа". Является членом комитета по вопросам аграрной политики. 25 декабря был включен в санкционный список РФ.

В декларации за 2014 год его доход составил 92 млн грн - так Мартыняк оказался в тройке самых богатых депутатов.

Является фигурантом антикоррупционных расследований - его фирма поставляла белорусские троллейбусы для Днепра на 72 миллиона, но тендер имел фиктивную конкуренцию. Также военная прокуратура занималась еще одной фирмой Мартыняка в деле по уклонению от налогов. По данным СМИ, народный депутат имеет незадекларированную виллу в Испании и часть бизнеса в польской компании.

Другой кандидат по округу - Елена Твердохлеб - действующий глава Княгинивского сельсовета, в который она попала в 2016 году по спискам партии "Укроп". В июне нынешнего года Твердохлеб покинула партию.

22 избирательный округ

Игорь Палица - народный депутат VI и VII созыва. Близкий соратник Игоря Коломойского. В 2014 году был назначен указом Александра Турчинова главой Одесской облгосадминистрации (его на этом посту сменил оппонировавший Коломойскому назначенец Порошенко Михаил Саакашвили), а с июля 2015 года стал членом политсилы "Укроп" (связанной с Игорем Коломойским) и депутатом Волынского обласного совета.

Днепропетровская область

25 округ

Роман Сердюк - предприниматель, а также помощник народного депутата Андрея Денисенко - националиста, участника "Правого сектора" и батальона "Днепр-1".

26 округ

Александр Водолазкий - директор КП "Комунгоспсервис". В 2015 году стал депутатом Днепропетровского областного совета по спискам "Укропа".

28 округ

Иван Куличенко - мэр Днепра с 1999 по 2014 год. В 2014 году прошел по мажоритаркие в Раду от Блока Порошенко. В ноябре прошлого года попал в санкционный список РФ.

33 округ

Ольга Бабенко - помощница народного депутата Ивана Кириленко из партии "Батькивщина".

Николай Колесник - еще один помощник нардепа Денисенко. В 2015 году Колесник был избран депутатом в Криворожский городской совет. Является лидером фракции "Укропа" в горсовете.

34 округ

Олег Крышин - нардеп от "Народного фронта", а также секретарь комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

Является совладельцем "Копорации ЦМК", чей основной актив - завод "Волногорское стекло" по изготовлению стеклянной тары.

36 округ

Алексей Борисенко - директор частного предприятия "Полюс-Вита", член партии "Батькивщина", а также помощник депутата Киевсовета Вадима Иванченко.

Артур Мартовицкий - действующий народный депутат, самовыдвиженец. С 2007 года работал в ДТЭК Рината Ахметова, а в 2012-м стал народным депутатом по этому же округу.

В нынешнем созыве Мартовицкого подловили во время заседания парламнта, когда он заказывал себе весьма дорогой ужин - фуа-гра, пармскую ветчину и лососевые рулеты.

37 округ

Дмитрий Шпенов - депутат VII-VIII созывов. В 2014 году вошел во фракцию "Оппозиционный блок", а в декабре был включен в санкционный список России в числе других представителей "ахметовской" части партии. Считается близким к нардепу Александру Вилкулу.

Идет как самовыдвиженец.

38 округ

Анатолий Гайворонский - в прошлом - помощник экс-депутата от Партии регионов Сергея Гусарева. Баллотируется, как самовыдвиженец, но является членом "Руха нових сил" Михаила Саакашвили.

39 округ

Владимир Хоришко - еще один помощник Ивана Кириленко от "Батькивщины". В досье кандидата указано, что он является сельским главой Синельниковского района Днепропетровской области.

Донецкая область

47 избирательный округ

Олег Недава - действующий народный депутат, который прошел в парламент как самовыдвиженец. С 1999 по 2003 годы работал на Енакиевском коксохимическом заводе, позже стад директором фабрики "Углегорская".

После победы на парламентских выборах в 2014 году вошел в БПП. 25 декабря включен в санкционный список РФ.

Идет как самовыдвиженец.

48 округ

Максим Ефимов - народный депутат, член Блока Петра Порошенко, но сейчас идет как самовыдвиженец. С 1999 по 2007 год занимал разные должности на предприятии "Энергомашспецсталь". В 2007 году стал депутатом Краматорского горсовета по спискам Партии Регионов.

Денис Ошурко - секретарь Краматорского горсовета. Трудовая деятельность начинается в 2006 году, когда Ошурко начал работать на Новокраматорском машиностроительном заводе. Самовыдвиженец.

50 округ

Андрей Аксенов - городской глава Доброполья. В 2018 году был объявлен в розыск МВД из-за его визита в Крым. Его подозревали также в растрате имущества. Идет как самовыдвиженец.

51 округ

Владимир Веселкий - помощник народного депутата Артура Герасимова из БПП. Руководитель военно-гражданской администрации села Зайцево. То есть человек Порошенко.

Александр Ковалев - помощник нынешнего министра топлива и энергетики Игоря Насалика (когда тот был нардепом от "Нашей Украины") и Юлии Ковалевой (Партия Регионов).

59 округ

Федор Ефименко - заместитель гендиректора ООО "Международная транспортно-экспедиторская компания "Интер Транс Сервис". Помощник народного депутата Сергея Таруты

Сергей Сажко - народный депутат, член фракции "Оппозиционный блок" ("ахметовская часть"). В 2010-2014 был городским головой Курахово. В декабре был включен в санкционный список РФ. Идет как самовыдвиженец.

Житомирская область

62 округ

Олег Грамотенко - генеральный директор "ТОВ Тесла Энерго". Был помощником экс-нардепа Сергея Рыжука из Партии регионов.

Владимир Недильский - был помощником экс-регионала Яна Табачника.

Анатолий Пешко - академик и эксперт. Президент ТОВ "Надбужжя плюс". С 2010 года был помощником премьер-министра Николая Азарова, а также является близким соратником Петра Ющенко.

В 2007 году попал в скандал из-за того, что был улечен в использовании фальшивого удостоверения - советник главы Верховной Рады. Бывший глава ВР Владимир Литвин заявил, что никогда не пользовался услугами Пешко.

Сейчас Пешко часто появляется на телеканалах в качестве эксперта.

Борислав Розенблат - народный депутат партии БПП. Является фигурантом скандального расследования по подозрению о взяточничестве. В ходе следственного процесса, с Розенблата сняли депутатскую неприкосновенность, а также исключили из фракции БПП. В ноябре попал в санкционный список РФ. В парламенте активно занимается законами, связанными с изменением добычи и оборота янтаря.

Идет как самовыдвиженец.

63 округ

Виктор Вишнев - директор государственного предприятия "СЕТАМ", которое специализируется на продаже конфиската.

64 округ

Сергей Пашинский - народный депутат партии "Народный Фронт".

Является одним из самых одиозных представителей этой политсилы. В 2015 году был фигурантом скандального захвата кондитерской фабрики в Житомире, а в новогоднюю ночь 2017 года выстрелил из наградного оружия в ногу жителю Киевской области. Также неоднократно обвинялся в многомиллионных махинациях в оборонной сфере через поставки по мнгократно завышенным ценам (по данным СМИ является одним из "смотрящих" за "Укроборонпромом").

Примечательно, в нынешнем году Сергей Пашинский баллотируется не в 66 округе, как было ранее, а в 64 (город Коростень), что может быть связано с тем, что мэр города является другом Пашинского.

Идет как самовыдвиженец.

Владимир Арешонков - народный депутат, входит в блок "БПП". Является заместителем председателя комитета по вопросам регламента и организации работы парламента.

С 1998 по 2014 год работал на разных должностях в исполнительной власти в Житомирской области.

По данным журналистов Владимир Арешонков совместно с Бориславом Розенблатом активно лоббируют законы об изменении добычи янтаря.

Идет как самовыдвиженец.

66 округ

Виталий Журавский - правовед и политический деятель. В 2010 году был советником президента Януковича, а в феврале 2014 вышел из Партии Регионов. После победы Евромайдана подвергся "мусорной люстрации".

67 округ

Виктор Развадовский - народный депутат из группы "Воля народа".

Имеет военное звание генерала, является участником боевых действий в Афганистане, а также участник ликвидации последствий на ЧАЭС.

После победы на парламентских выборах в 2014 году вступил в группу "Воля народа", а в прошлом году оказался в числе санкционного списка РФ. В 2008 году был фигурантом скандальной покупки в элитном доме Харькова квартиры для своей дочери.

Идет как самовыдвиженец.

Закарпатская область

68 округ

Роберт Горват - народный депутат, член фракции партии "БПП". Является членом комитета по вопросам налоговой и таможенной политики. До депутатского мандата работал исключительно в коммерческих структурах.

Идет как самовыдвиженец.

69 избирательный округ

Виктор Балога - народный депутат, внефракционный. Один из самых влиятельных людей в Закарпатье, контролирует значительную часть регионального бизнеса. Был главой Секретариата президента во времена Виктора Ющенко.

70 округ

Иван Балога - народный депутат и брат нардепа Виктора Балоги. Был депутатом Мукачевского районного совета, депутат Закарпатского областного совета.

72 округ

Василий Петевка - народный депутат. Соратник Виктора Балоги. В 2003-2007 годах был мэром Мукачево. С 2007 года народный депутат, член фракций "Наша Украина", "Воля народа". В декабре прошлого года внесен в санкционный список РФ.

Игорь Савчук - директор ТОВ "Рахов-аудит", в V созыве был помощником народного депутата Олега Антипова (БЮТ)

Степан Хома - самовыдвиженец и помощник народного депутата Василия Петёвки на протяжении VI-VII-VIII созывов

73 округ

Павел Балога - народный депутат, брат нардепов Виктора и Ивана Балог. С 2012 года является народным депутатом.

Василий Брензович - политический деятель. До 2006 года занимался преподавательской деятельностью, позже начинает работать в Закарпатском областном совета на ключевых должностях. Является главой благотворительного фонда и общества венгерской культуры на Закарпатье. В 2014 году на парламнтских выборах баллотировался по спискам БПП.

Запорожская область

76 округ

Михаил Прасол - помощник народного депутата Андрея Денисенко, директор ТОВ "Международная юридическая фирма Ярослав Гришин и партнеры". Также является членом политической партии "Укроп"

77 округ

Вячеслав Богуслаев - народный депутат, бизнесмен, почётный президент предприятия "Мотор Сич". Является членом депутатской фракции "Воля народа", входит в комитет по вопросам национальной безопасности. Ранее состоял в "Партии Регионов".

80 округ

Евгений Балицкий - народный депутат. На последних парламентских выборах победил, как самовыдвиженец и вошел во фракцию "Оппозиционный блок". Является совладельцем мелитопольского телеканала "МТВ+".

Идет как самовыдвиженец.

Кусаев Феликс - директор запорожского завода "Метпромсервис". Был помощников народного депутата от "Партии Регионов" Виталия Грушевского в VII созыве.

Минько Сергей - в 2015 году стал мэром Мелитополя, как выдвиженец партии БПП. С 2010 года был депутатом Мелитопольского горсовета по спискам Партии Регионов, а также помощником народного депутата V созыва от "Социалистической партии" Сергея Кузьменко.

82 округ

Вадим Кривохатько - народный депутат, был членом фракции БПП. Начинал свою трудовую деятельность в правоохранительной системе, а затем основал собственное фермерское хозяйство.

В СМИ известность получил благодаря огромным земельным владениям его семьи.

Ивано-Франковская область

83 округ

Роман Вирастюк - украинский спортсмен и мастер спорта международного класса по легкой атлетике. В 2005 году возглавлял управление по делам молодежи и спорта Ивано-Франковской облгосадминистрации. Возглавляет департамент олимпийских видов спорта в Министерстве спорта.

Младший брат - Василий Вирастюк известный спортсмен в силовом виде спорта.

86 округ

Иван Данилов - с 2015 года глава Долинского районного совета, самовыдвиженец. В 2005 году обвинялся в совершении преступления - присвоил деньги от отчуждения имущества Долинского комбикормового завода. В 2015 году обращался в СБУ из-за критики Блока Петра Порошенко в социальной сети фейсбук.

88 округ

Василий Крутчак - самовыдвиженец. Извсетный блогер. Является членом политической партии "Право-консервативная партия Украины "Северный путь". В 2018 году стал фигурантом секс-скандала с участием замначальника отдела департамента защиты экономики Нацполиции, мужем замглавы Госбюро расследований Александра Варченко. Сейчас заявляет, что считает своим главным оппонентом на округе депутата от Народного фронта Иванчука.

Киевская область

90 округ

Николай Бабенко - самовыдвиженец. директор ТОВ "Центр привлечения инвестиций "БЦ Инвест". Является помощником у народного депутата VIII созыва Артура Палатного (БПП). В 2010 году был депутатом Киевского областного совета, а в 2014 стал главой Киевоблсовета.

91 округ

Руслан Сольвар - народный депутат, самовыдвиженец. В парламнте в 2014 году вошел в депутатскую фракцию "БПП". Был одним из депутатов, который подписал представление, на основе которого Конституционный суд отменил статью о незаконном обогащении.

Олег Спиженко - самовыдвиженец, президент адвокатского объединения "Международный совет адвокатов". Является помощником народного депутата Олега Мусия.

92 округ

Виталий Гудзенко - народный депутат, член депутатской фракции "БПП", самовыдвиженец. В декабре прошлого года внесен в санкционный список РФ.

94 округ

Ярослав Бугаков -журналист, самовыдвиженец. Был журналистом проекта "Секретные материалы" на телеканале 1+1.

Олег Дейнека - журналист и телевизионный менеджер, является самовыдвиженцем. Работал на телеканалах "НТН", "Интер", "5 канал", "1+1".

Жан Новосельцев - журналист, самовыдвиженец. Работал на телеканалах "НТН", "1+1", "Гром.TV", возглавлял "17 канал". Идет от общественной организации «Слуга народа». Максим Дубинский – самовыдвиженец. В биографической справке указано, что работает на частном предприятии «Слуга народа». На этом же округе партия «Слуга народа» выдвигает журналиста 1+1 Александра Дубинского. Дубинский считает, что все указанные выше кандидаты являются техническими кандидатами соратника Порошенко Игоря Кононенко, который также планирует баллотироваться по округу.

95 округ

Владимир Карплюк - самовыдвиженец, до августа 2018 гола был главой города Ирпень. Ушел в отставку после череды коррупционных скандалов. 98 округ

Сергей Мищенко - народный депутат V-VIII созывов, самовыдвиженец. Трудовую деятельность начинал в правоохранительных органах, в 2001 году стал прокурором Киевской области. Был депутатом от БЮТ и советником Юлии Тимошенко во время ее премьерской каденции. На последних парламентских выборах в Раду пришел, как самовыдвиженец, но вскоре вошел во фракцию БПП, откуда вышел в конце 2016 года. После проигрыша на президентских выборах Петра Порошенко, Сергей Мищенко внес в Верховную Раду проект о роспуске парламента.