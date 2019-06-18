В шведской коммуне Тебю на флагштоке здания администрации муниципалитета заметили флаг Союза Советских Социалистических Республик (СССР), которое поднял неизвестный сотрудник шведского муниципалитета. Об этом сообщает местное издание Expressen.

По словам начальника Службы безопасности муниципалитета Тебю Густава Сундмана, никто, кроме сотрудников этого шведского городского учреждения, не может поднимать флаги в здании.

"У него должен был быть ключ, поэтому мы должны исследовать, как это могло произойти. Это должно произойти где-то ночью, но мы не знаем точное время", - сказал он. Пришедший смотритель заметил флаг и снял. Затем вместо флага СССР вновь повесили флаг муниципалитета.

По данным журналистов, среди всех коммун Швеции Тэбю находится на втором месте по уровню среднего дохода населения.

В настоящее время в Тебю планируют сообщить об инциденте в полицию и очень серьезно относится к этому. "Мы не получали никаких угроз в связи с этим, но мы должны детально все расследовать", - сообщил Сундман.

80-летний Тебыбон Бьёрн Ярвхеден живет по соседству и видит из окна флагшток муниципалитета. Он был очень удивлен, когда проснулся в 6 часов и увидел развевающийся флаг СССР. "Я просыпаюсь и вижу, что на флагштоке есть что-то красное. Затем дует ветер, и я вижу, что это советский флаг развевается на ветру", - сказал он в интервью местным журналистам.

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