И.о. начальника Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Днепропетровской области Оксану Томчук отстранили от должности на время проведения служебной проверки.

Об этом свидетельствует указ ГФС Украины, который оказался в распоряжении "Страны".

Томчук отстраняют "с целью определения наличия вины, характера и тяжести совершенного дисциплинарного проступка, на основании представления Дисциплинарной комиссии по рассмотрению дисциплинарных дел ГФС", а также "с целью недопущения ее влияния на совершение дисциплинарных производств".

Проверка продлится месяц.

Отметим, что Томчук считается близким партнером соратника экс-президента Порошенко Александра Грановского.

Напомним, летом прошлого года Оксану Томчук заметили в компании экс-главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова. Между тем, она имела статус свидетеля по его делу. В прокуратуре расценили это как риск давления обвиняемого на свидетелей в уголовном производстве.

А в феврале 2019 года Оксана Томчук отправила "на х...й" мэра города Бориса Филатова, который против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую. Тогда в СМИ предположили, что такое поведение государственного служащего в публичном пространстве может быть к предпосылкой к отставке.