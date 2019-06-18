В Запорожье полицейские задержали водителя с рекордным уровнем алкоголя в крови. Об этом на своей странице в соцсети сообщает патрульная полиция области.

"16 июня патрульным поступил вызов на улицу Шевченко от неравнодушных граждан о том, что водитель Daewoo Lanos въехал в забор собственного дома. У мужчины за рулем стражи порядка заметили явные признаки алкогольного опьянения - нечеткая речь, запах алкоголя из полости рта, дрожание пальцев рук. Водитель согласился на предложение патрульных пройти проверку на алкотестере", - говорится в сообщении.

В присутствии понятых алкотестер показал 4,16 промилле алкоголя в крови водителя (допустимая норма - 0,2 промилле).

На 50-летнего водителя патрульные составили админпротокол и изъяли водительское удостоверение.

Фото: facebook.com

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