Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на предложение президента Украины Зеленского по поводу начала диалога между Россией и Украиной. Об этом передает Интерфакс-Россия.

Представитель Кремля заметил, что по Крыму обсуждать сторонам уже нечего. Так он прокомментировал выбранные президентом Зеленским темы для разговора с президентом России, отметив, что Владимир Путин всегда начинает общение с правильных фраз.

"Что касается Донбасса, то, наверное, это надо говорить не Путину, а надо говорить жителям Донбасса", - констатировал Песков.

Ранее во вторник президент Зеленский заявил, что его общение с президентом России могло бы начаться с фразы: "Донбасс и Крым - это Украина". Он подчеркнул, что надеется на возвращение полуострова под контроль Киева. По его мнению, санкционное давление на Россию необходимо усилить.

27 апреля Владимир Путин заявил, что обсудил бы Минские соглашения в контексте урегулирования ситуации на Донбассе. Президент России отметил, что именно этот документ является ключевым для решения конфликта.

"Страна" разбиралась, на что повлияют визиты президента Украины в Париж и Берлин. Во время визитом в Брюссель, Париж и Берлин Зеленский снова озвучил "старую песню" Порошенко на международной арене против отмены антироссийских санкций, против прямых переговоров с сепаратистами и диалога с Россией.

Отметим, что основатель "1+1" пророчит Зеленскому "страшные годы" президентства.