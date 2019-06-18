Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль рассчитывает, что Арбитражный трибунал Международного суда ООН по морскому праву на протяжении от 3 до 6 месяцев вынесет решение по юрисдикции в деле о нарушении прав Украины как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, вопрос суммы ущерба будет определяться на последнем этапе. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Для нас является неприемлемым, самым болезненным вариант, когда арбитраж может сказать, что они не нашли юрисдикцию. Но мы считаем, что этого не должно быть, потому что иначе они нарушат основоположный принцип ООН непризнания. То есть непризнания захвата территории путем применения военной силы. И нарушат резолюцию Генеральной Ассамблеи. (…) Теперь мы ждем решения юрисдикции, после этого трибунал определится, сколько у России есть времени на подачу своего контрмеморандума", - сказала замглавы МИД.

На вопрос о том, будет ли вынесено решение в отношении юрисдикции в течение полугода, Зеркаль заметила: "На самом деле, решения выносятся в промежутке от 3 до 6 месяцев".

По ее оценке, трибунал поставлен в очень сложное положение, потому что "вопросы, которые поставили россияне как свои возражения, касаются того, и это их первое возражение, что трибунал не может рассматривать это дело, так как речь идет о морских правах Украины вокруг российского Крыма" и юрисдикции трибунала здесь быть не может.

"Мы же вопрос по поводу Крыма не ставим перед трибуналом вообще никак. Мы просто говорим о том, что Крым - это суверенная территория Украины, и это не является предметом этого спора. Предметом этого спора является нарушение наших прав в Черном, Азовском морях и в Керченском проливе, и они касаются незаконной добычи наши природных ресурсов, незаконного вылова рыбы, незаконного строительства Керченского моста, препятствия свободы навигации и т.д." - Елена Зеркаль.

Отвечая на вопрос о том, сколько вариантов решений трибунала может быть, Зеркаль сказала: "На самом деле их не два, а три, потому что есть еще один сценарий, по которому трибунал может сказать, что невозможно рассмотреть юрисдикцию на данном этапе и ее нужно рассматривать вместе с вопросом по сути, рассматривая факты".

Что касается конкретных сумм убытков, которые несет Украина, она отметила, что это всё будет определяться на последнем этапе. "Сейчас мы говорим о том, что за это время россияне уже добыли более 9 млрд кубометров газа и что этот газ принадлежит Украине, таким образом, они воруют у Украины природные ресурсы, которые принадлежат народу Украины", - сообщила замглавы МИД. То же касается и рыбной ловли - калькуляция идет на последнем этапе".

Говоря о деле в Международном суде ООН относительно нарушения Россией Конвенции о финансировании терроризма и Конвенции о расовой дискриминации, Зеркаль подчеркнула, что вынесение решения по юрисдикции занимает больше времени, тем более, вопрос по двум конвенциям. "Мы надеемся, что суд до конца года вынесет решение по юрисдикции. И тут суд тоже может сказать, что невозможно решить, есть юрисдикция или нет, не рассматривая все факты", - отметила замминистра.

По ее словам, суд может сказать – "нет, мы не можем сейчас принять решение по юрисдикции, есть она или ее нет, потому что вы поставили вопрос так, что нам нужно изучить факты", то есть это значит, что "мы переходим к следующей стадии".

Ранее "Страна" писала о том, что 14 июня в Постоянной палате Третейского суда в Гааге завершились слушания по иску Украины о нарушении Россией права прибрежного государства в рамках Конвенции ООН по морскому праву. Теперь трибунал приступает к обсуждению дела, которое продлится несколько месяцев.

Также мы сообщали, что Украина и Россия обнародовали позиции по морскому спору в Гааге, который продлится завтра.