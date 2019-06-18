Украинская музыкальная группа "Время и Стекло" выпустили новый клип на песню VISLOVO. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале коллектива.

Вокалистка Надя Дорофеева появляется в клипе в откровенном боди с леопардовым принтом в окружении необычных и даже дерзких образов. В их числе полицейские в туфлях на высоких каблуках, мужчина, разрубывающий топором торт.

Новым клипом группа анонсировала выход нового альбома и шоу во Дворце Спорта, которое состоится 5 октября 2019 года.

Уточняется, что автором музыка стал Алексей Потапенко (Потап) и Алексей Завгородний (вокалист группы Позитив). Они же работали над аранжировкой трека, а текст песни написал Потап.

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