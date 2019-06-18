На досрочных выборах в Верховную Раду, запланированных на 21 июля, шансы пройти в парламент имеют пять партий. Об этом свидетельствуют данные "Мониторинга электоральных настроений украинцев", проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко, пишет "Интерфакс-Украина".

С 22 мая по 14 июня социологи опросили 2100 респондентов по всей территории Украины, кроме Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, временно неподконтрольных правительству Украины.

Оказалось, что первое место занимает партия "Слуга народа", ее поддержали 47,5% тех респондентов, которые определились со своим выбором.

На втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука, эта политсила набирает в 11%. На третьей позиции "Батькивщина" - у нее 8,7%. В пятерку, по данным, опроса входят "Европейская солидарность" (8,3%) и "Голос" (5,3%). Остальные партии в настоящее время не преодолевают 5%-барьер.

Напомним, число украинцев, которые поддерживают перевыборы, достигло 88%.

Также мы писали, что, по данным опросов, в Раду пройдут 5 политсил во главе со "Слугой народа".