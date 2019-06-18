Пока игроки донецкого Шахтера находятся в отпуске, болельщики чемпионов Украины в ходе опроса определили лучшего футболиста команды в сезоне-2018/19.

По результатам голосования победителем стал капитан "горняков" Тайсон, который набрал 3 129 баллов. Об этом передает пресс-служба "черно-оранжевых".

Фото: shakhtar.com

Напомним, в минувшем сезоне 31-летний бразильский полузащитник провел за Шахтер 35 матчей, отличился 6 забитыми мячами и 15 ассистами. Фанаты трижды называли его лучшим игроком месяца - в сентябре, ноябре и мае.



Второе место занял голкипер Андрей Пятов с 1 411 голосами. Далее расположились Марлос (797), Жуниор Мораес (788) и Тарас Степаненко (486). Всего в опросе на официальных страницах Шахтера в социальных сетях приняли участие 6 611 болельщиков.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Франческо Тотти после ухода из Ромы заявил, что он не приглашал Паулу Фонсеку в римский клуб.

Также мы рассказывали, что новый главный тренер Шахтера рассказал о первых целях на мостике донецкого клуба.