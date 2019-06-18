Болельщики Шахтера назвали лучших игроков своей команды в минувшем сезоне
Пока игроки донецкого Шахтера находятся в отпуске, болельщики чемпионов Украины в ходе опроса определили лучшего футболиста команды в сезоне-2018/19.
По результатам голосования победителем стал капитан "горняков" Тайсон, который набрал 3 129 баллов. Об этом передает пресс-служба "черно-оранжевых".
Фото: shakhtar.com
Напомним, в минувшем сезоне 31-летний бразильский полузащитник провел за Шахтер 35 матчей, отличился 6 забитыми мячами и 15 ассистами. Фанаты трижды называли его лучшим игроком месяца - в сентябре, ноябре и мае.
Второе место занял голкипер Андрей Пятов с 1 411 голосами. Далее расположились Марлос (797), Жуниор Мораес (788) и Тарас Степаненко (486). Всего в опросе на официальных страницах Шахтера в социальных сетях приняли участие 6 611 болельщиков.
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Франческо Тотти после ухода из Ромы заявил, что он не приглашал Паулу Фонсеку в римский клуб.
Также мы рассказывали, что новый главный тренер Шахтера рассказал о первых целях на мостике донецкого клуба.