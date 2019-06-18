Игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко во время летнего отпуска приехал в Москву. Многие местные почитатели таланта украинца, ставшего абсолютным чемпионом Англии, не преминули воспользоваться моментом и сделать совместное фото. Об этом сообщает footboom.

В столице России проживает его мама и отчим. Так сложились обстоятельства, что брак родителей футболиста давно распался. Родной отец Зинченко остался в Радомышле, а мама вышла замуж за наставника детской команды ильичевского "Монолита" Виктора Карпета.

Вскоре Карпет с супругой Ириной переехали в Москву, где и проживают сейчас (мужчина продолжает работать тренером).

Свой первый гол за сборную Украины (весной 2015 года в товарищеском матче против Румынии, 4:3) Александр Зинченко посвятил именно отчиму. С 11 лет этот тренер помогал Александру развивать спортивный талант.

Карьеру во взрослом футболе Зинченко начинал в российской "Уфе", откуда и состоялся его трансфер в "Манчестер Сити". До российского клуба Александр выступал на детском и юношеском уровнях за команды футбольной академии "Шахтера".

Фото: instagram.com/imperator.rima

Фото: instagram.com/ibragim.05dag

Как сообщала "Страна", Александр Зинченко после победы на сербами поцеловал журналистку. Оказалось, это его девушка.

Отметим, что он попал в сборную лучших юниоров топ-5 европейских лиг.