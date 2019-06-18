Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер женился на журналистке "Голоса Америки" грузинке Ие Меурмишвили. Об этом сообщает Телеграм-канал "Россия в глобальной политике".

На церемонии бракосочетания присутствовал посол Украины в США Валерий Чалый. Она работает на "Voice of America" с 2009 года и является одним из редакторов программы "Вашингтон сегодня".

Фото: t.me/ru_global

Как сообщала "Страна", телеведущий Дмитрий Комаров опубликовал фото с невестой на руках и рассказал про свою тайную свадьбу.

"Друзья, я всегда оберегал свою личную жизнь и держал в секрете. Но обещал вам, что все расскажу, когда придет время. И вот оно настало. Мы с Сашей Кучеренко стали мужем и женой. Понимаю, что у вас много вопросов. Мы счастливы", - сообщил улыбающийся супруг.

Также мы писали о том, что свадьбу сыграли дочь Шварценеггера Кэтрин и звезда "Стражей галактики" Крис Прэтт.