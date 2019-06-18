В среду, 19 июня, в Украине по-прежнему будет жарко, столбики термометров поднимутся до отметки +33 градуса, прохладу стоит ожидать лишь на следующей неделе. Об этом написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Сейчас Украина находится в зоне влияния антициклона, когда тотальные существенные осадки маловероятны. Однако именно летом синоптики прогнозируют так называемые внутримассовые осадки. Когда воздух разогревается сильно, происходит неоднородное интенсивное испарение, влага наверху не задерживается и проливается локальными, но порой мощными ливнями. Да еще и градом и грозой. Вот это и называется "местами"", - пояснила Наталья Диденко.

По ее словам, например, вчера, 17 июня, в некоторых районах Киева прошли сильные дожди с градом, тогда как другие части столицы полностью оставались сухими. Это и можно пояснить внутримассовыми осадками.

Что касается среды, 19 июня, в Украине по-прежнему будет жарко. В течение дня ожидается +28...+33 градуса, в западных областях +26...+29 градусов. Кратковременные дожди с грозами, по словам синоптика, возможны на западе, на востоке и в Полтавской области. Есть незначительная вероятность дождя в Одесской области. На остальной территории - без осадков. В столице ожидается около +30 градусов, также без дождей.

"Не забывайте об осторожном обращении с огнем, не бросайте куда попало окурки, уже не говорю о разжигании костров и сжигания мусора - это может быть просто преступлением", - предупредила Диденко.

Также она сообщила, что ослабление жары ожидается довольно скоро - уже в начале следующей недели.

"Ну, и опять свежая, как горная река, надежда! По предварительным прогнозам, ослабление жары в Украине ожидается 24-25 июня. Постепенно: сначала запад затем север, центр и уже с 26-27 июня станет легче и на юге и востоке. А пока не отворачиваемся от небольших рекламных буклетов в переходах, ими можно хорошо махать на себя от жары", - написала Наталья Диденко.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, мы публиковали прогноз погоды на неделю от шести сайтов-синоптиков.

Также "Страна" писала о том, что синоптик рассказала, когда в Украине пойдет на спад аномальная жара и пройдут дожди.