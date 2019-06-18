Вчера, 17 июня, Арлем Дезир, член Европейского парламента и представитель ОБСЕ по свободе СМИ провел в Вене встречу с Алексеем Пушковым, российским сенатором, главой временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ. На этой встрече обсуждалась судьба журналистов, которые находятся под стражей в Украине и России.

Об этом сам Арлем Дезир написал в своем официальном Twitter.

"Я был счастлив встретиться сегодня в Вене с председателем Комиссии Совета Федерации по информационной политике Alexey_Pushkov. Мы обсудили вопросы свободы СМИ в регионе ОБСЕ, в Российской Федерации, в Украине и вокруг нее, включая необходимость освобождения задержанных журналистов", - написал Арлем Дезир.

Фото: twitter.com/OSCE_RFoM

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Комитет по защите журналистов призвал Зеленского сделать своим приоритетом свободу слова в Украине.

Также мы рассказывали, что в НСЖУ поздравили пресс-секретаря Зеленского с пожеланием "не делить журналистов на своих и чужих".