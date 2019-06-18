Президент Украины Владимир Зеленский просит парламент на текущей пленарной неделе дать согласие на увольнение с должности генерального прокурора Украины Юрия Луценко, уволить министра иностранных дел Павла Климкина и назначить Вадима Пристайко новым главой внешнеполитического ведомства, заявил представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук, передает "Интерфакс-Украина".

"Очень просим парламент Украины на этой пленарной неделе найти возможность рассмотреть три представления, которые внесены президентом Украины. Это о предоставлении согласия на увольнение президентом Украины Луценко Юрия Витальевича с должности генерального прокурора Украины, об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел и о назначении Пристайко министром иностранных дел Украины", - сказал Стефанчук на заседании согласительного совета парламента.

По его словам, Зеленский также ожидает скорейшего рассмотрения парламентом законопроектов в сфере работы солнечных электростанций, а также об отсрочке до 1 июля 2020 года введения полномасштабной модели либерализованного рынка электроэнергии.

Напомним, Павел Климкин 17 мая заявил, что написал заявление о своей отставке с поста главы МИД. Дипломат сообщил, что заранее проинформировал Зеленского о своем намерении.

30 мая президент Украины внес в Верховную Раду проекты представлений об увольнении министра иностранных дел Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака. 31 мая Климкин обратится к депутатам Верховной Рады за поддержкой своего заявления об отставке с поста министра иностранных дел.

Однако 6 июня Верховная Рада отказала президенту Зеленскому в увольнении Климкина, Полторака и Грицака. 11 июня в Раду поступил повторно инициированный Зеленским проект постановления об увольнении Павла Климкина с должности главы МИД Украины.

Также в Раду поступило представлении президента Украины Владимира Зеленского о даче согласия парламента на увольнение Луценко с должности генпрокурора. Зеленский объяснил желание уволить Луценко отсутствием у генпрокурора юридического образования.