После того как в Киеве обнаружили автомобиль Mercedes, который 17 июня заехал на новый стеклянный пешеходный мост, а фото машины выложил паблик dtp.kiev.ua Влад Антонов в социальных сетях, ему поступило предложение удалить посты за 100 долларов. Об этом сообщил сам Антонов в Facebook.

Отметим, что по информации Влада Антонова, водитель Mercedes 1993 года рождения. По его словам, он сбежал из страха получить административный штраф и припарковал авто в подземном паркинге на Печерске.

После публикации этой информации ему пришло сообщение: "Настоятельно рекомендую вам удалить этот пост". По словам Антонова, за это ему предложили 100 долларов. Водитель пояснил, что удалить материалы необходимо потому, что они доказывают незаконную слежку.

Впрочем, на предложение Антонов не согласился, а вечером вместе с полицией был у дома, где, по его информации, проживает указанный водитель.

Скриншоты, фото, видео: Facebook/ Vlad Antonov

Напомним, днем 17 июня пользователи соцсетей опубликовали фото, на котором серебристый Mercedes Benz GL припарковался на новом пешеходно-велосипедном мосту в Киеве. Нарушитель проехал по мосту и скрылся в неизвестном направлении. Полиция начала поиски автомобиля. Журналист Влад Антонов нашел автомобиль нарушителя и опубликовал соответствующие фото и видео в социальных сетях.