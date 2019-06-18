Во вторник, 18 июня, в Киеве отменили рейсы городской электрички. Это произошло из-за технических неполадок. Жителям и гостям столицы следует учитывать внезапные изменения при планировании своего маршрута. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпасстранса".

Уточняется, что отменили шесть рейсов - 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421.

Коммунальщики сообщили, что приняли такое решение, потому что безопасность пассажиров - превыше всего. Служба "Киевпасстранс" приносит извинения за временные неудобства.

Напомним, что из-за ремонтных работ с 14:00 13 июня в Киеве частично ограничено движение транспорта на Южном мостовом переходе. Ограничение продлится до 8 июля.

Ранее "Страна" писала о том, что на знаменитой Днепровской ГЭС начали ремонт и ограничили движение.

Также мы сообщали, что появилось видео улиц и дорог Киева, которые затопило после сильного ливня.