23 июня исполняется год с погрома ромского табора под Львовом, во время которого неонацисты убили 24-летнего закарпатца и ранили трех человек. Среди пострадавших оказались 30-летняя женщина и ее 10-летний сын, которого она закрывала от ударов. Погром на улице Трускавецкой, на окраине Львова, стал первой атакой, которая привела к человеческим жертвам и шестым нападением в прошлом году. До этого трижды атаковали таборы в Киеве, один раз - во Львове и один - в Тернополе.

Спустя год, участники жестокого нападения во Львове все еще на свободе. "Страна" вспоминает детали дела и что с ним происходит сейчас.

Что произошло 23 июня 2018 года

В ночь с 23 на 24 июня на лагерь ромов, расположенный в лесу, на окраине города, напали семеро львовян в возрасте от 16 до 18 лет под руководством 20-летнего "напарника". Они были вооружены ножами, металлическими трубами, цепями. Нападавшие в масках использовали символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division. Позже выяснилось, что они являются членами группировки "Трезвая и злая молодежь".

В это время в лагере было 15 человек, среди которых беременная женщина, и четверо детей. Большинство ромов приехали во Львов из Закарпатья в поисках заработка. Главным их занятием был сбор макулатуры и металла.

В результате атаки погиб 24-летний ром - житель с. Ровно Закарпатской области. Он скончался до прибытия бригады скорой помощи. Ножевые ранения нанесли еще трем обитателям лагеря. Среди них 30-летняя женщина, которая прикрывала от нападения 10-летнего сына, собственно ребенок, и 19-летний молодой человек.

Полиция прибыла на место в разгар погрома, после звонка свидетеля происшествия, и задержала нападавших. Потом правоохранители рассказали, что у атаковавших был четкий план. Они заранее определили позиции каждого "бойца", их действия и задачи и, если бы полиция приехала позже, возможно, никто бы не выжил.

Фото: Нацполиции

Кто был задержан

На месте задержали 8 человек - 7 несовершеннолетних (большинству задержанных было 16-18 лет) и одного совершеннолетнего организатора нападения. Позже полиция выяснила, что к совершению преступления всего причастны 14 человек. Почти все они оказались учащимися львовских школ: ОШ№36, ОШ№83, школы-гимназии им. Симоненко. Один из фигурантов - студент ПТУ№57, еще один - студент лицея с усиленной военно-физической подготовкой им. Героев Крут.

Подозреваемый в организации нападения Андрей Тычка - бывший студент Львовского колледжа индустрии моды. В колледже вспоминали, что он был тихим ребенком, волонтерил, принимал участие в Майдане, учился на тройки, но занятие не прогуливал. Также там вспомнили, что его воспитывала одна мать, которая работала уборщицей и жаловалась, что отец не принимает участие в жизни сына. Во время расследования он, а также еще один несовершеннолетний находились под стражей. Остальным суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Реакция на погром

Глава НПУ Сергей Князев после задержания заявил, что подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы. А расследование взяли на контроль в МВД и Нацполиции.

Совет Европы осудил нападение на лагерь ромов во Львове. Об этом написал пресс-секретарь генсека Совета Европы Даниэль Гольтген в своем Twitter.

"Мы осуждаем еще одну атаку на ромов, про которую нам стало известно из сегодняшнего сообщения полиции. Нам страшно, потому что на этот раз погиб один человек. Мы ожидаем полного и прозрачного расследования без задержки", - написал представитель Совета Европы.

Как проходило расследование

С места происшествия были изъяты вещественные доказательства: нож, которым было нанесено смертельное ранение погибшему, и другие предметы, которые ультраправые использовали для нанесения увечий.

Фото: mvs.gov.ua

По факту нападения было открыто уголовное производство по п.12, ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч.3 ст.161 (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой вражды и ненависти, повлекшие тяжкие последствия), ч.4 ст.296 (хулиганство, совершенное с применением предметов, специально приспособленных и заранее подготовленных для нанесения телесных повреждений), ч.1 ст.304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) УК Украины.

Расследование дела в отношении 10 подозреваемых было завершено и 28 декабря 2018 года (спустя пять месяцев после происшествия) материалы дела передали в Сиховский райсуд. В прокуратуре Львовской области сообщили, что 20-летнему организатору Андрею Тычке инкриминируют умышленное убийство, хулиганство и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. По статье об умышленном убийстве проходили еще двое несовершеннолетних участников нападения. Еще семерым нападавшим предъявили обвинения только в хулиганстве.

Производство в отношении еще четырех 16 -летних подозреваемых, причастных к погрому, выделили отдельно. Расследование по этому делу было завершено в октябре прошлого года. Его также передали в суд.

Таким образом, спустя год после погрома, оба дела слушаются в суде. Приговоров по ним пока нет.

Кто такие "трезвые и злые"

"Трезвая и злая молодежь" - это незарегистрированная группировка, которая использует символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division. На ее логотипе - перекрещенные бейсбольные биты и хоккейная вратарская маска. Сами себя они называют "социальными санитарами". Их жертвами становятся – ромы, наркозависимые и другие социально уязвимые группы.

Известно, что члены этой группировки принимали участие в Майдане, а ее представительства есть во всех крупных городах Украины. В Киеве "Трезвая и злая молодежь" отметилась осквернением "Меноры" в Бабьем Яру.

В Львове у радикалов был канал на YouTube с названием Lemberg Jugend, однако потом его переименовали. Неонацисты не впервые нападали на ромов во Львовской области. До погрома 23 июня, около трех десятков человек сожгли палатки ромов возле поселка Рудное во Львовской области. Тогда они ранили несколько человек.

А спустя три месяца после смертельного погрома члены той же "тусовки", которая напала на ромов в июне, в масках и черной одежде, порезала ножами и избили до полусмерти четверых своих идеологических противников, которые называют себя "Черным стягом", "анархистами" и антирасистами.

Это произошло 23 сентября, на стадионе школы. "Стяговцы" рассказывали, что они играли в футбол и не проводили никаких акций. На них внезапно напали 20 человек, они пробовали отбиваться, но силы были неравны.

Среди жертв – две девушки. Всем избитым было по 20-25 лет. Один из них, оказался в реанимации Львовской больницы скорой помощи. Ему проломили голову и ранили в сердце. Еще одному пострадавшему выбили суставы на пальцах, порезали плечо. У одной из девушек была порезана рука, у другой - пробита ножом нога и сломана рука.

Пострадавшие в результате нападения 23 сентября. Фото: Facebook Ирины Юзык

В организации "Черный стяг" после инцидента рассказали, что во Львове ультраправые – это, в первую очередь, "Национальный корпус", они же "Трезвая и злая молодежь", "Мизантропик дивижн" и С14. Правда, радикалы, по словам "стяговцев", стараются изо всех сил отрицать причастность этих "организаций" друг к другу, но пока им это плохо удается.