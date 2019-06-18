Сенсационная новость пришла из Франции. В Париже, сегодня, 18 июня, был арестован экс-президент УЕФА Мишель Платини, который ранее подал апелляцию в ЕСПЧ на отстранение от футбола. Он был взят под стражу в ходе расследования дела о коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. Мишеля Платини доставили в антикоррупционный отдел полиции.

Об аресте крупного футбольного функционера сообщает французское издание Mediapart.

Платини за несколько дней до выборов хозяина чемпионата мира встречался с представителями Федерации футбола Катара в Швейцарии. Утверждалось, что Платини делал это по просьбе тогдашнего президента Франции Николя Саркози.

Напомним, что в декабре 2010 года Катар был выбран местом проведения чемпионата мира - 2022. Позднее ряд футбольных чиновников обвинили представителей Катара в подкупе голосов в пользу своей заявки. Однако расследование Международной федерации футбола (ФИФА) не выявило фактов подкупа.

Ранее "Страна" сообщала, что за четыре года при Инфантино ФИФА заработала рекордные миллиарды долларов.