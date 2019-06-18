Во вторник, 18 июня, в США объявили победителей ежегодной премии MTV Movie&TV Awards-2019. Об этом сообщает пресс-служба MTV.

Ведущим церемонии стал Закари Ливай, сыгравший главную роль в супергеройском фильме "Шазам". Победителей премии выбирали зрители всей планеты.

Так, в 2019 году лучшим фильмом по версии MTV Movie&TV Awards стал блокбастер "Мстители: Финал". Сыгравший в нем Таноса Джош Бролин стал "лучшим экранным злодеем", а Роберт Дауни-младший "лучшим героем".

Фото: Book Walk

В категории "Лучшая драка" - победило сражение Капитана Марвел против Минн-Эрвы в фильме "Капитан Марвел".

Награда за лучшую роль в кино была присуждена Леди Гаге за фильм "Звезда родилась". Среди сериалов фаворитом стал завершившееся недавно телешоу "Игра престолов". Элизабет Мосс была отмечена наградой за лучшую роль в сериале "Рассказ служанки".

Также в этом году вручили специальную премию "Признание поколения", которая досталась Дуэйну Джонсону. Кроме того, Джада Пинкетт-Смит получила специальную награду MTV Trailblazer Award.

Напомним, мы публиковали полный список победителей Оскара 2019.

Также "Страна" писала о том, кто стал победителями кинофестиваля "Молодость".