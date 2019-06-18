Заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях пока невозможно из-за отсутствия в нашей стране необходимых для этого структур. Такое заявление сделал член правления, начальник департамента "Газпрома" Сергей Кузнец, передает ТАСС.

"Нас много раз призывали к заключению контракта на европейских условиях, но это действительно, на мой взгляд, пока невозможно. Потому что в Украине еще нет тех институтов, которые могли бы полноценно выполнять те функции, которые мы традиционно, работая в Европе, ожидаем от таких институтов как регулятор, транспортный оператор", - сказал Кузнецов.

По его словам, "без понимания того, кто твой контрагент, действительно очень сложно строить какие-то предпосылки или предположения в отношении будущего транзитного контракта".

Он также отметил, что "Газпром" пока не готов озвучивать конкретные объемы транзита газа через Украину после 2019 года.

При этом "Газпром" готов обсуждать заключение мирового соглашения с "Нафтогазом Украины" на равноправных условиях.

"Если будет желание на честных, равноправных условиях обсуждать мировое соглашение, конечно же, мы будем рады его обсудить. Пока просто не складываются условия для такого обсуждения", - сказал Кузнецов.

Ранее "Страна" писала о том, что предварительные слушания по иску "Нафтогаза" об аресте активов "Газпрома" в Люксембурге состоятся в июне.

Также мы сообщали, что "Газпром" готовится перекрыть транзит газа через Украину с нового года.