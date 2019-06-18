В Одесской области из больницы пропал двухлетний ребенок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что девочку ромской национальности 2017 года рождения без разрешения врачей забрали родственники из больницы. С тех пор она считается пропавшей без вести. Правоохранители начали досудебное расследование по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Напомним, 13 июня в Одесской области ушла на танцы и не вернулась 11-летняя Даша Лукьяненко, с тех пор объявлена поисковая операция.

Мы писали о том, как во время поисков 11-летней Даши Лукьяненко 17 июня в ее родном селе Ивановка нашли свежую могилу без креста. В ней оказался мужчина 1961 года рождения.