Международные волонтеры отправили в Южную Африку пятерых львов из бердянского зоопарка. Хищников возвращают домой для восстановления их популяции в дикой природе. Об этом сообщает "Укринформ".



"Сегодня от нас в Южную Африку едут 5 малышей: четыре девочки и один мальчик. Это уже сложившийся прайд из двух семей. Они будут жить в Южной Африке. Надеемся, что столичные чиновники сделают им документы быстро", - грассказал директор бердянского зоопарка "Сафари-парк" Игорь Кальченко.

Хич, Белла, Красавица, Буба и Рыжая родились полтора года назад. Вскоре они будут жить не в вольерах, а в специальном реабилитационном центре площадью минимум 2 гектара. Сотрудники зоопарка говорят, что очень трудно расставаться с хищниками, но понимают - дома животным будет лучше.

Кипер зоопарка Николай Нетикша различает малышей и не боится заходить к ним. Говорит, что каждый из львят имеет свой характер. Во время отправки животных парень едва сдерживал слезы.

"Очень тяжело их отпускать... Я их кормил, когда они только родились: сначала молоком, потом и мясом. Они для меня друзья, а не просто звери", - рассказывает Нетикша.

В прошлом году волонтеры отправили в Южную Африку четырех львов. Таким образом они помогают восстановить популяцию хищников. Ведь из-за браконьеров и различных эпидемий львы оказались на грани вымирания.

"Директор бердянского зоопарка предложил нам отправить 11 львов. Сегодня мы отправляем пятерых. Для них уже построены вольеры. Потом заберем остальных шестерых", - уточняет директор международной организации "Лорен а Ентли" в Украине Лайонел Де Ланге Шан.

Сначала львы отправятся в Самбор, где пробудут 3-4 месяца - все зависит от того, как быстро оформят специальные документы. И уже потом звери отправятся в Йоханнесбург (ЮАР), а дальше на маленьких самолетах к месту проживания. Путешествие продлится 76 часов и будет стоить около 32 000 долларов. По словам волонтеров, только один самолет в Украине имеет разрешение на отправку больших вольеров, он летает из Борисполя. И только там есть ветеринар, который может подготовить соответствующие документы.

"Каждое животное мы тщательно проверяли, делали анализ крови, у них есть паспорта, в настоящее время изготавливаются чипы и уже перед самой отправкой сделаем им еще одну инъекцию", - говорит директор международного волонтерского фонда.

Из-за сверхзнойной погоды львам не вводили анестезирующие препараты. Специалисты говорят: главное - давать зверям много пить.

Фото: ukrinform.ru

Волонтеры признаются, хотели бы забрать животных из всех зоопарков и отправить их домой. Однако это невозможно.

В реабилитационном центре львов будут обеспечивать пищей. Там есть все условия, необходимые для проживания.

Следующими в Южную Африку отправятся двухлетние самки и еще двое взрослых львов.

Кроме того, волонтеры надеются, что смогут вернуть домой и львов из Покровского зоопарка, которых в прошлом году удалось спасти от голодной смерти. Их вовремя вывезли в реабилитационный центр в Васильевке Запорожской области.

Ранее "Страна" писала о том, что в ЮАР охотника на носорогов растоптал слон, а затем сожрали львы.

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