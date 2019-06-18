Польский корабль пробил днище во время учений НАТО
Во время международных учений НАТО у побережья Литвы был поврежден польский военный корабль. Об этом сообщает RMF24.
Военный корабль "Гнезно" получил пробоину во время международных учений Baltops. Так, в ходе десантной операции, корабль налетел на подводную преграду и получил пробоину.
В результате была повреждена обшивка корпуса в средней части корабля. Судно начало набирать воду. Однако экипажу удалось ликвидировать опасную ситуацию.
На данный момент подробности инцидента не разглашаются, известно лишь, что корабль"Гнезно" исправен и уже приступил к выполнению запланированных ранее задач.
Напомним, в Польше начались крупнейшие военные учения DRAGON-19 с участием 12 стран НАТО.
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