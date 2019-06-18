В Хмельницкой области пассажирский автобус международного сообщения "Неаполь-Херсон" протаранил грузовик с прицепом, съехал в кювет и столкнулся с деревом. В результате ДТП один из пассажиров автобуса погиб, еще три женщины попали в реанимацию. Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции Хмельницкой области.

"Около 02:45 18 июня на линию 102 поступило сообщение о ДТП в пгт Войтовцы Волочиского района Хмельницкой области. По предварительным данным, 58-летний львовянин, управляя автобусом международного сообщения "Неаполь-Херсон", допустил столкновение с автомобилем-тягачом Iveco с прицепом, который двигался в попутном направлении. Автобус ударился в заднюю часть прицепа, в результате чего съехал в кювет, где столкнулся с деревом", - уточнили в полиции.

Фото: hm.npu.gov.ua

По данным полиции, в результате аварии погиб один пассажир - 31-летний житель Львовской области. Еще три пассажира (женщины 1955, 1956 и 1957 годов рождения) получили телесные повреждения и находятся в реанимационном отделении Волочиской больницы. Уточняется, что всего в автобусе находилось 26 пассажиров.

По данному факту следственное управление ГУНП в Хмельницкой области открыло уголовное производство по ч.2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".

Водитель автобуса задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.

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