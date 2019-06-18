Посол Уильям Тейлор 18 июня стал временным поверенным в делах США в Украине. Об этом свидетельствует информация на сайте посольства США в Украине.

"Посольство США в Киеве радо приветствовать посла Уильяма Тейлора в Украине в качестве временного поверенного в делах. Он будет руководить нашей командой в этот период исторических выборов и переходного периода", - сказано в сообщении дипломатов.

Отметим, что данный вариант развития событий "Страна" предсказала еще 5 дней назад. "Его фигура весомее, чем малоизвестная Квин, которую назначили "на быструю руку", чтобы посольство не оставалось без руководства. Она будет замом Тейлора по экономическим вопросам", – сказал нам источник, близкий к Госдепартаменту США.

Уточняется, что Тейлор уже был послом США в Украине с 2006 по 2009 год, а также был специальным координатором Государственного департамента по вопросам Ближнего Востока, представителем США в Ближневосточном квартете и на других дипломатических должностях. Перед последним назначением он занимал должность исполнительного вице-президента Института мира США.

"Я с нетерпением жду того, чтобы возглавить команду посольства США в развитии прочных рабочих отношений с президентом Зеленским и его командой, другими украинскими чиновниками и политическими силами, а также поддержке наших крепких партнерских отношений с общественными организациями и украинским народом", - сказал Тейлор.

Фото: ua.usembassy.gov

Напомним, экс-посол США в Украине Мари Йованович покинула должность 20 мая.

После этого временным поверенным в делах США в Украине стала Кристина Квин.